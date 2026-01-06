Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

A privacidade no Pix: o que os bancos e o governo sabem sobre você

Descubra quais dados são coletados a cada transação e como as informações são monitoradas por instituições financeiras e pelo Fisco

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
06/01/2026 13:02

compartilhe

SIGA
x
A privacidade no Pix: o que os bancos e o governo sabem sobre você
A privacidade no Pix: o que os bancos e o governo sabem sobre você crédito: A privacidade no Pix: o que os bancos e o governo sabem sobre você

A cada transação via Pix, um rastro de informações é deixado para trás, acessível não apenas ao seu banco, mas também a autoridades como o Banco Central e a Receita Federal. Desde o seu lançamento, o sistema de pagamentos instantâneo se tornou o mais popular do país, mas muitas pessoas ainda desconhecem o nível de monitoramento envolvido em cada envio ou recebimento de dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na prática, todas as operações são registradas e vinculadas ao seu CPF ou CNPJ. As instituições financeiras armazenam os dados básicos da transação: nome completo, CPF/CNPJ do pagador e do recebedor, valor, data e hora. Essas informações são essenciais para a segurança e o funcionamento do sistema, permitindo o rastreamento em caso de fraudes ou erros.

Leia Mais

Quem vigia suas transações?

O grande guardião dos dados do Pix é o Banco Central do Brasil. A autoridade monetária centraliza o registro de todas as operações realizadas no país por meio do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT). Essa base de dados armazena as chaves Pix e as vincula às informações dos usuários, mas não detalha o que foi comprado, apenas quem pagou, quem recebeu e o montante envolvido.

As instituições financeiras, por sua vez, também monitoram as operações. Além de registrar as transações, elas utilizam algoritmos para analisar padrões de comportamento com o objetivo de identificar atividades suspeitas, como lavagem de dinheiro ou golpes, e cumprir as regulamentações de prevenção a crimes financeiros. Essas análises podem incluir a frequência e os valores das suas movimentações.

O cruzamento com a Receita Federal

A Receita Federal não acessa os detalhes de cada Pix em tempo real. O monitoramento fiscal ocorre de outra forma. Os bancos são obrigados a informar ao Fisco, por meio da declaração e-Financeira, todas as movimentações financeiras de pessoas físicas que ultrapassem R$ 2.000 por mês. Para pessoas jurídicas, esse limite é de R$ 6.000 mensais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se a sua movimentação via Pix, somada a outras transações bancárias, superar esses valores, seu banco comunicará o montante total à Receita. É a partir desse ponto que o órgão pode cruzar os dados com sua declaração de Imposto de Renda. Divergências entre o que foi movimentado e o que foi declarado podem levar o contribuinte à malha fina para prestar esclarecimentos.

Tópicos relacionados:

pix receita-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay