5 documentos que você já pode emitir ou renovar pela internet

A digitalização de serviços públicos transformou a maneira como os brasileiros lidam com a burocracia. O acesso a documentos essenciais, que antes exigia deslocamento e longas filas, agora está a poucos cliques de distância na tela do celular ou do computador, principalmente por meio da plataforma Gov.br.

Essa facilidade permite resolver pendências de forma rápida e segura. Para ajudar você a economizar tempo, listamos cinco documentos importantes que podem ser emitidos ou atualizados sem sair de casa. Conheça as opções e como acessá-las.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

A tradicional carteira de trabalho de papel foi substituída pela versão digital. O documento já vem habilitado para todos os brasileiros com CPF e pode ser acessado pelo aplicativo “CTPS Digital”, disponível para Android e iOS. Todas as informações sobre contratos de trabalho, salários e férias são atualizadas automaticamente no sistema.

Título de Eleitor

O aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, substitui a versão física do documento. Por ele, é possível consultar o local de votação, emitir certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, além de justificar a ausência nas eleições. O acesso é feito com os dados pessoais do eleitor, e o app gera um documento digital com foto e QR Code.

Certificado de Antecedentes Criminais

Exigido em muitas seleções de emprego e concursos públicos, o atestado pode ser gerado instantaneamente no site da Polícia Federal. Basta preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo, CPF e nome dos pais. A emissão é gratuita e o documento fica pronto para impressão ou para ser salvo em formato digital na mesma hora.

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

O comprovante de inscrição no CPF, um dos documentos mais importantes do país, pode ser emitido diretamente pelo site da Receita Federal. O serviço permite gerar uma segunda via do cartão, útil em casos de perda ou para quem precisa apresentar o documento impresso. Também é possível consultar a situação cadastral para verificar se há alguma pendência.

Passaporte

Embora a emissão do passaporte exija um atendimento presencial para coleta de biometria, todo o processo inicial é feito online. O cidadão deve preencher o formulário de solicitação no site da Polícia Federal, pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e agendar o atendimento no posto mais próximo. Essa etapa digital agiliza o processo e evita múltiplas idas ao local.

