O que levar na mochila para um dia de trilha e cachoeira na serra

As altas temperaturas do verão e o período de férias estão levando milhares de turistas para a Serra do Cipó, em Minas Gerais. O resultado são longos congestionamentos e um fluxo intenso de visitantes em busca de trilhas e cachoeiras. Para garantir que o passeio seja seguro e agradável, preparar a mochila com os itens certos é fundamental para evitar imprevistos.

Um planejamento simples previne problemas como desidratação, insolação ou pequenos acidentes. Ter tudo à mão permite que o foco seja apenas aproveitar as paisagens e a natureza da região, transformando um dia que poderia ser estressante em uma experiência memorável.

O que não pode faltar na mochila

Alguns itens são essenciais para garantir o bem-estar e a segurança durante todo o percurso. Eles formam a base de uma mochila bem preparada para um dia de ecoturismo.

Água e lanches leves: a hidratação é prioridade. Leve pelo menos 2 litros de água por pessoa (ou mais, dependendo da intensidade e duração da trilha). Para comer, opte por frutas, barras de cereal, sanduíches naturais e castanhas, que fornecem energia sem pesar.

Protetor solar e repelente: aplique o protetor solar com fator de proteção (FPS) 50 ou superior antes de sair e reaplique ao longo do dia, especialmente após entrar na água. O repelente é crucial para evitar picadas de insetos.

Kit básico de primeiros socorros : itens como curativos, antisséptico e analgésicos podem ser úteis para pequenos cortes ou dores de cabeça. Não ocupa espaço e pode resolver pequenos incidentes.

Documentos e dinheiro: tenha sempre um documento de identificação com foto. Levar dinheiro em espécie também é importante, pois muitos estabelecimentos na região não aceitam cartão ou o sinal de internet pode falhar.

Celular carregado e power bank: essencial para emergências, para usar o GPS ou para registrar os momentos. Um carregador portátil (power bank) garante que você não ficará sem bateria.

Roupas e calçados adequados

A escolha do vestuário impacta diretamente o conforto e a segurança na trilha e nas cachoeiras. Peças inadequadas podem causar assaduras, bolhas ou até acidentes.

Vestuário confortável: prefira roupas leves, de tecidos que secam rápido, como as de material sintético. Calças ou bermudas de trilha e camisetas com proteção UV são ótimas opções.

Calçado apropriado: este é um dos pontos mais importantes. Botas de trilha ou tênis com solado antiderrapante são as melhores opções para caminhar com segurança e evitar escorregões nas pedras molhadas.

Roupas de banho e toalha: para aproveitar as cachoeiras, vá com a roupa de banho por baixo da roupa ou leve na mochila. Uma toalha de microfibra é ideal, pois ocupa menos espaço e seca mais rápido.

Proteção extra: boné ou chapéu e óculos de sol são indispensáveis para se proteger do sol forte durante a caminhada.

Saco para lixo e roupas molhadas: leve sacos plásticos para trazer de volta todo o seu lixo. Eles também são úteis para guardar as roupas molhadas após o banho de cachoeira.

