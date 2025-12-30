Roteiro pela Coreia do Sul: os lugares que todo fã de K-drama precisa conhecer
De cafés temáticos em Seul a locais de filmagem de séries famosas, o país oferece um roteiro único para os amantes da cultura pop coreana
A onda da cultura sul-coreana, conhecida como Hallyu, vai muito além da música e das telas. O país se tornou um dos destinos mais desejados por viajantes que sonham em caminhar pelas mesmas ruas de seus personagens favoritos. Para quem é fã de K-dramas, visitar a Coreia do Sul é como entrar em um set de filmagem a céu aberto, onde cada esquina pode revelar um cenário familiar.
Explorar esses locais icônicos oferece uma imersão completa no universo das séries, transformando uma simples viagem em uma jornada memorável. De cafés charmosos a palácios históricos, o roteiro para os amantes de dorama é vasto e cheio de surpresas.
Roteiro por Seul, o coração dos K-dramas
A capital sul-coreana é o ponto de partida obrigatório. É em Seul que se concentra a maioria das locações famosas. A N Seoul Tower, por exemplo, é um clássico. Palco de encontros românticos em séries como Boys Over Flowers e My Love from Another Star, a torre oferece uma vista panorâmica da cidade e é famosa por seus "cadeados do amor".
Para uma experiência mais tradicional, a vila de Bukchon Hanok é indispensável. Suas casas com arquitetura preservada transportam os visitantes para a antiga Coreia e serviram de cenário para muitos dramas de época. Caminhar por suas vielas é como reviver cenas de produções históricas.
Já o bairro de Hongdae, conhecido por sua atmosfera jovem e artística, é frequentemente visto em K-dramas modernos que retratam a vida universitária. A região, que também serviu de cenário para clássicos como Coffee Prince, é repleta de lojas, restaurantes e cafés temáticos que aparecem constantemente nas telas.
Para além da capital
A cidade de Jeonju abriga uma das maiores e mais bem preservadas vilas de hanok do país. O local é famoso não apenas pela arquitetura, mas também pela gastronomia, sendo considerado o berço do bibimbap. Muitos dramas que buscam um toque autêntico e histórico filmam suas cenas ali.
Para os fãs do K-drama “Goblin”, uma parada obrigatória é a praia de Jumunjin, na cidade de Gangneung. O quebra-mar onde uma das cenas mais icônicas da série foi gravada virou ponto de peregrinação, com direito a filas para tirar a foto perfeita no local.
Por fim, a ilha de Jeju é um espetáculo à parte. Com suas paisagens litorâneas deslumbrantes, campos de flores e cenários vulcânicos, a ilha é um dos locais preferidos dos diretores de K-dramas para filmar cenas que exigem um visual impactante e romântico.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.