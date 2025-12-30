Roteiro no Porto: o que fazer na cidade portuguesa em um fim de semana

Porto é uma cidade que pulsa, seja pela paixão que move o FC Porto ou pelo encanto de suas ruelas históricas. Para quem busca um destino vibrante para um fim de semana, a segunda maior cidade de Portugal oferece uma combinação perfeita de cultura, gastronomia e paisagens inesquecíveis às margens do rio Douro.

Um roteiro de 48 horas pode ser intenso, mas é suficiente para capturar a essência da "Invicta", como é carinhosamente chamada. A organização, e um par de sapatos confortáveis para as ladeiras de paralelepípedos, é a chave para aproveitar cada momento.

Primeiro dia: da Ribeira ao vinho do Porto

Comece o sábado no coração da cidade: o Cais da Ribeira. As casas coloridas que se debruçam sobre o rio criam um cenário de cartão-postal. Caminhe sem pressa, observe os barcos rabelos ancorados e sinta a atmosfera local. É o lugar perfeito para um café da manhã ou um almoço com vista.

Da Ribeira, a travessia da icônica Ponte Dom Luís I é obrigatória. Prefira fazer o percurso a pé pelo tabuleiro superior para ter uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Do outro lado, em Vila Nova de Gaia, estão as famosas caves de vinho do Porto. Diversas vinícolas oferecem visitas guiadas que terminam com uma degustação. É uma experiência essencial para entender a história da bebida que leva o nome da cidade para o mundo.

Segundo dia: livros, vistas e azulejos

Reserve a manhã de domingo para explorar a parte alta. A Livraria Lello, considerada uma das mais bonitas do mundo, é uma parada obrigatória. Com sua escadaria vermelha e vitrais imponentes, o local inspira e encanta. A visitação é muito procurada, portanto é obrigatório comprar o ingresso com antecedência pela internet para garantir sua entrada e evitar filas. O bilhete custa cerca de 8 euros e o valor pode ser descontado na compra de um livro.

A poucos metros dali, suba os 225 degraus da Torre dos Clérigos para ter a melhor vista de 360 graus do Porto, com ingressos que custam aproximadamente 8 euros. O esforço é recompensado com uma perspectiva única dos telhados alaranjados e do rio serpenteando até o mar.

Para fechar o passeio, visite a Estação de São Bento. Seu saguão é uma verdadeira galeria de arte com entrada gratuita, revestido com cerca de 20 mil azulejos que narram cenas da história de Portugal. Antes de partir, não deixe de provar a francesinha, um sanduíche que é símbolo da gastronomia local, mas esteja preparado: é um prato robusto, saboroso e bastante calórico.

