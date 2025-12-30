Chuva e umidade em casa: como evitar o mofo e o mau cheiro nos armários

A temporada de chuvas em Belo Horizonte traz um desafio comum para dentro de casa: o excesso de umidade. Com o tempo fechado e a ventilação reduzida, armários e guarda-roupas se tornam o ambiente perfeito para o surgimento de mofo e daquele indesejado cheiro de guardado, que pode danificar roupas, sapatos e até a estrutura dos móveis.

O problema surge da combinação de pouca luz solar, falta de circulação de ar e o vapor d'água presente no ambiente. Esses fatores criam as condições ideais para a proliferação de fungos, os responsáveis pelas manchas escuras e pelo odor característico. A boa notícia é que atitudes simples e soluções práticas podem resolver a questão.

Como proteger seus armários da umidade

Manter os ambientes secos e arejados é o primeiro passo para evitar o mofo. A prevenção é a melhor estratégia e pode ser feita com uma rotina de cuidados simples. Confira algumas dicas para aplicar no dia a dia.

Aumente a ventilação: Crie o hábito de abrir as janelas e as portas dos armários todos os dias, por pelo menos uma hora. Isso permite que o ar circule, removendo o excesso de umidade e renovando o ambiente interno dos móveis.

Organize sem apertar: Evite sobrecarregar prateleiras e gavetas. Deixar um espaço entre as peças de roupa e os objetos facilita a passagem de ar e dificulta a concentração de umidade. Nunca guarde roupas ou sapatos ainda úmidos.

Faça uma limpeza com vinagre: Uma vez por mês, esvazie o armário e limpe as superfícies internas com uma solução de água e vinagre branco em partes iguais. O vinagre é um aliado natural contra os fungos e ajuda a eliminar odores.

Use absorventes de umidade: Potes com bicarbonato de sódio, cal ou pedaços de carvão vegetal podem ser espalhados nos cantos do armário. Eles absorvem a umidade do ar de forma eficiente. Troque-os a cada duas ou três semanas.

Posicionamento dos móveis: Sempre que possível, mantenha os armários com um pequeno afastamento da parede. Esse espaço, mesmo que mínimo, ajuda na ventilação da parte traseira do móvel, uma área que costuma acumular umidade.

É importante notar que essas soluções caseiras são mais eficazes em casos de umidade leve a moderada. Se o problema for persistente ou severo, com grande formação de mofo, pode ser necessário investir em produtos antimofo específicos, disponíveis no mercado, ou até mesmo em um desumidificador elétrico para controlar a umidade do ambiente de forma mais intensa.

