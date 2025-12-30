As simpatias de Ano Novo mais curiosas para atrair sorte e dinheiro

Quando o relógio se aproxima da meia-noite de 31 de dezembro, muitos brasileiros já estão com o cardápio e o figurino prontos para atrair bons fluidos. Pular sete ondas, comer lentilha e escolher a cor da roupa íntima são tradições conhecidas, mas a criatividade popular vai muito além para garantir um novo ciclo de prosperidade.

Os rituais de Ano Novo misturam crenças, fé e esperança, passando de geração em geração. Embora não exista comprovação de sua eficácia, a prática serve como um marco simbólico para deixar para trás o que não foi bom e mentalizar novas conquistas. O objetivo é começar o ano com a energia renovada e a mente focada em objetivos positivos.

Rituais curiosos para a virada

Dinheiro no sapato

Uma simpatia bastante direta para quem deseja prosperidade financeira. Consiste em passar a virada do ano com uma nota de qualquer valor dentro do sapato do pé direito. Acredita-se que o gesto atrai mais dinheiro ao longo dos 12 meses seguintes.

Subir em um degrau ou cadeira

Para quem almeja crescimento profissional ou uma ascensão na vida, este ritual é simbólico. Exatamente à meia-noite, a pessoa deve subir no lugar mais alto que encontrar, como uma cadeira ou um degrau de escada. O primeiro pé a tocar o chão após o ato deve ser o direito, para começar o ciclo "com o pé direito".

Comer 12 uvas

Essa tradição de origem espanhola foi adotada por muitos brasileiros. É preciso comer 12 uvas, uma para cada badalada do relógio à meia-noite. A cada uva, mentaliza-se um desejo para cada mês do ano que se inicia. As sementes devem ser guardadas na carteira até o próximo réveillon para garantir sorte.

Limpeza com sal grosso

Ideal para quem quer renovar as energias do ambiente, o ritual deve ser feito no último dia do ano. A proposta é lavar os batentes das portas e janelas da casa com uma mistura de água e sal grosso. A prática visa purificar o lar, afastando as energias negativas acumuladas durante o ano velho e abrindo espaço para a positividade.

