Os passaportes mais poderosos do mundo em 2025; veja o ranking

Singapura lidera o ranking dos passaportes mais poderosos do mundo em 2025. Cidadãos do país asiático podem entrar em 193 destinos sem a necessidade de um visto prévio. A lista é atualizada periodicamente pela consultoria Henley & Partners e se baseia em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

O índice classifica 199 passaportes diferentes com base no número de países que seus titulares podem acessar sem visto. A cada destino que um passaporte permite visitar sem burocracia, ele ganha um ponto. A análise considera as políticas de visto de 227 destinos de viagem diferentes ao redor do globo.

Leia Mais

Essa ferramenta se tornou uma referência importante para medir a liberdade de mobilidade global dos cidadãos e o poder diplomático de uma nação. Quanto mais alta a posição, maior a facilidade para viajar a negócios, turismo ou para explorar novas oportunidades internacionais.

Os líderes da lista global

Logo após Singapura, a segunda posição é compartilhada por Japão e Coreia do Sul, com acesso a 190 destinos cada. O terceiro lugar é dividido por sete países europeus: Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Irlanda e Itália, todos com entrada livre em 189 locais.

A quarta posição também apresenta um empate múltiplo, ocupada por Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal e Suécia, cujos passaportes garantem acesso a 188 destinos sem visto prévio.

E o passaporte brasileiro?

O passaporte brasileiro garante uma boa colocação no cenário global. Atualmente, ele ocupa a 17ª posição no ranking, permitindo que seus cidadãos visitem 173 países sem a exigência de visto prévio. Essa posição coloca o Brasil como o terceiro país mais bem colocado da América Latina.

O documento brasileiro está à frente de vizinhos como a Argentina, que ocupa a 18ª posição com acesso a 172 destinos. A liderança regional pertence ao Chile, que figura no 15º lugar da lista global, com seus cidadãos podendo entrar em 177 países sem a necessidade de autorização prévia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.