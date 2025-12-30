Assine
As 7 melhores praias de Porto de Galinhas que você precisa conhecer

De Muro Alto a Maracaípe, cada praia tem sua beleza particular; saiba qual é a ideal para você, seja para relaxar, surfar ou curtir com a família.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
30/12/2025 12:33

Praias paradisíacas, como a de Maracaípe, fazem de Porto de Galinhas um destino imperdível para relaxar e se aventurar em Pernambuco. crédito: FWehby/ Wikimedia Commons

Porto de Galinhas, em Pernambuco, se consolida como um dos destinos mais procurados do Brasil, especialmente com a agenda de eventos de fim de ano que movimenta a região. Com um litoral diversificado, escolher a praia certa para o seu perfil de viagem é o segredo para uma experiência inesquecível. Cada faixa de areia oferece uma atmosfera única, desde águas calmas para crianças até ondas perfeitas para o surfe.

Para ajudar na sua escolha, preparamos um guia com as sete praias que você não pode deixar de conhecer. Seja para relaxar, se aventurar ou curtir em família, existe um lugar ideal esperando por você neste paraíso pernambucano.

Conheça 7 praias imperdíveis em Porto de Galinhas

Praia de Muro Alto
Seu nome vem do imenso arrecife que forma uma piscina natural gigante, com quase 3 km de extensão e águas mornas e sem ondas. É o cenário perfeito para famílias com crianças pequenas e para a prática de stand-up paddle e caiaque. A estrutura dos resorts na orla garante conforto e comodidade.

Praia de Porto de Galinhas (Vila)
O coração do destino, onde ficam as famosas piscinas naturais acessadas por jangadas coloridas. A vida marinha é abundante e visível a olho nu durante a maré baixa. É fundamental consultar a tábua de marés para aproveitar o melhor do passeio. A vila ao redor concentra restaurantes, lojas e agito.

Maracaípe
Conhecida como o paraíso dos surfistas, "Maraca" possui ondas fortes e constantes, atraindo campeonatos do esporte. O ambiente é jovem e descontraído, com escolas de surfe e bares com clima rústico. Mesmo para quem não surfa, o visual e a energia do lugar valem a visita.

Pontal de Maracaípe
Aqui o rio Maracaípe encontra o mar, criando um cenário deslumbrante, especialmente durante o pôr do sol. É um local tranquilo, ideal para caminhadas e passeios de buggy. O passeio de jangada pelo mangue para observação de cavalos-marinhos em seu habitat natural é uma atração imperdível.

Praia do Cupe
Com uma longa faixa de areia, esta praia oferece o melhor de dois mundos. Em um trecho, o mar é mais agitado, bom para surfistas iniciantes. Em outro, próximo à Ponta do Cupe, os arrecifes formam piscinas naturais na maré baixa, ótimas para um mergulho relaxante e seguro.

Serrambi
Para quem busca um refúgio com menos agito, Serrambi é a escolha certa. Protegida por recifes, suas águas são extremamente claras e calmas, ideais para a prática de mergulho e snorkel. A tranquilidade e a beleza natural são os pontos altos desta praia mais reservada.

Praia de Toquinho
Considerada uma das opções mais exclusivas da região, o acesso à Praia de Toquinho é mais restrito, muitas vezes feito por dentro de um condomínio, o que garante um ambiente de paz e privacidade. A paisagem é paradisíaca, com coqueiros, areia branca e águas cristalinas, formando um cenário perfeito para quem deseja sossego absoluto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

