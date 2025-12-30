7 riscos do calor extremo para a saúde e como se proteger deles

Com o alerta de calor extremo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), especialmente para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a atenção com a saúde precisa ser redobrada. As temperaturas elevadas representam um risco real e podem afetar o organismo de maneiras que vão além do simples desconforto, exigindo cuidados específicos para evitar complicações sérias.

O corpo humano possui mecanismos para regular sua temperatura interna, mas o calor excessivo pode sobrecarregar esses sistemas. Entender os perigos é o primeiro passo para uma proteção eficaz, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são os grupos mais vulneráveis.

Leia Mais

Principais riscos e como se proteger

1. Desidratação

Ocorre quando o corpo perde mais líquidos e sais minerais do que recebe. Os sintomas incluem sede intensa, boca seca, urina escura e cansaço. Para evitar, a recomendação é beber água constantemente, mesmo sem sentir sede, e consumir alimentos ricos em líquidos, como frutas.

2. Exaustão pelo calor

É um estágio anterior à insolação. O corpo superaquece, causando suor excessivo, fraqueza, tontura, náuseas e dor de cabeça. Ao sentir esses sinais, procure um local fresco e arejado, beba água e afrouxe as roupas. Se os sintomas persistirem, busque ajuda médica.

3. Insolação

Trata-se de uma emergência médica. O sistema de regulação de temperatura do corpo falha e a temperatura corporal sobe rapidamente. A pele fica quente e seca (sem suor), a pulsação acelera e pode haver confusão mental ou perda de consciência. Neste caso, o atendimento médico deve ser acionado imediatamente.

4. Problemas cardiovasculares

O calor força o coração a trabalhar mais para bombear sangue para a pele e dissipar o calor. Essa sobrecarga aumenta o risco de infartos e outras complicações, principalmente em quem já possui doenças cardíacas. Evite atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia.

5. Agravamento de doenças renais

A desidratação concentra a urina e pode sobrecarregar os rins, aumentando o risco de formação de cálculos renais e de lesões no órgão. Manter a hidratação adequada é fundamental para proteger a função renal durante as ondas de calor.

6. Queda de pressão arterial

Para tentar resfriar o corpo, os vasos sanguíneos se dilatam, o que pode causar uma queda abrupta na pressão. Os sintomas mais comuns são tontura e sensação de desmaio. Evite levantar-se rapidamente e mantenha o corpo sempre bem hidratado.

7. Problemas de pele

A exposição solar intensa e o suor excessivo podem causar queimaduras, alergias e brotoejas. Use protetor solar com fator de proteção adequado, vista roupas leves e de algodão, e prefira a sombra sempre que possível.

Em caso de emergência, como suspeita de insolação, procure ajuda médica imediatamente ligando para o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.