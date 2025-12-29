Onde encontrar arte de rua de Banksy em Londres hoje

Explorar Londres pode ser uma verdadeira caça ao tesouro para os fãs de arte urbana. O artista anônimo Banksy transformou as ruas da capital inglesa em sua galeria pessoal, e muitas de suas obras, especialmente as mais recentes, ainda podem ser vistas gratuitamente. Para quem planeja uma viagem, seguir os rastros de seus estênceis é uma forma diferente de conhecer a cidade.

É crucial lembrar que a arte de rua é, por natureza, efêmera. Obras podem ser vandalizadas, removidas ou cobertas a qualquer momento. As informações a seguir foram verificadas em dezembro de 2025, mas recomendamos checar fontes recentes ou o Instagram oficial do artista antes de visitar os locais para confirmar se as peças ainda estão visíveis.

Onde encontrar as obras de Banksy em Londres (2025)

Embora muitos dos trabalhos mais antigos tenham desaparecido, novas criações surgem constantemente. Aqui estão alguns dos principais locais para encontrar a arte de Banksy atualmente:

Árvore em Finsbury Park (2024): Localizada na Hornsey Road, esta obra icônica mostra a silhueta de uma pessoa com um pulverizador ao lado de uma árvore podada, criando a ilusão de folhagem verde. A peça atraiu multidões e se tornou um novo marco na região.

Crianças em Bayswater (2025): Uma das criações mais recentes, surgida em dezembro de 2025, retrata duas crianças olhando para o céu. A obra foi confirmada na área de Bayswater, adicionando um toque de admiração ao cenário urbano.

Série de animais (2024): Em agosto de 2024, uma série de estênceis de animais apareceu pela cidade. Embora alguns, como os pelicanos em Walthamstow, tenham sido removidos rapidamente, outros ainda podem ser encontrados. Procure pelo gorila perto do London Zoo em Regent's Park e pelo rinoceronte em Charlton.

Ratos em Old Street e Cannon Street: Vários dos famosos "ratos" de Banksy ainda podem ser vistos em Londres. Fique de olho em um rato paraquedista perto da estação de Cannon Street e outro em um relógio próximo ao cruzamento de Old Street.

Homenagem a Basquiat no Barbican (2017): Perto do Barbican Centre, você pode encontrar duas obras criadas para coincidir com uma exposição de Jean-Michel Basquiat. Uma delas retrata uma roda-gigante com pessoas sendo revistadas pela polícia.

Dicas para a caçada urbana

Para otimizar sua busca, use aplicativos de mapas online para marcar os endereços antes de sair. A melhor forma de se locomover entre os bairros é utilizando o transporte público, como o metrô (conhecido como "Tube") e os ônibus. Para garantir que verá uma obra autêntica sem o risco de ela ter desaparecido, considere visitar peças em exposição em museus como o London Museum.

Muitas vezes, a experiência mais gratificante não é apenas encontrar a obra, mas também explorar o bairro ao redor. Áreas como Shoreditch e Camden Town são repletas de outros grafites, galerias de arte independentes e mercados que valem a visita. Mantenha os olhos abertos, pois a próxima obra de arte pode estar na esquina seguinte.

Informações verificadas em dezembro de 2025.

