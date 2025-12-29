5 plantas que ajudam no conforto e na qualidade do ar em casa

Com o aumento das temperaturas, buscar soluções naturais para melhorar o conforto em casa é uma ótima alternativa. As plantas podem ajudar nessa tarefa, mas de maneiras diferentes. Algumas espécies liberam vapor de água no ar através da transpiração, um processo que ajuda a umidificar o ambiente, trazendo uma sensação de frescor especialmente em climas secos.

É importante notar, no entanto, que o impacto de poucas plantas na temperatura é sutil. O benefício principal vem da criação de um microclima mais agradável. Além disso, muitas espécies são excelentes purificadoras de ar e podem até ajudar a controlar o excesso de umidade. O segredo é escolher a planta certa para a sua necessidade.

Confira cinco espécies populares e seus verdadeiros benefícios para o seu lar.

Samambaia

Conhecida por suas folhas longas e delicadas, a samambaia é uma das campeãs em transpiração. Sua grande superfície foliar permite liberar bastante umidade no ar, sendo uma excelente opção para aumentar a umidade em cômodos mais secos. Para mantê-la saudável, o ideal é deixá-la em locais com luz indireta e borrifar água em suas folhas regularmente.

Espada-de-são-jorge

Extremamente resistente e fácil de cuidar, a espada-de-são-jorge é mais conhecida por sua capacidade de purificar o ar, removendo toxinas do ambiente. Ao contrário do que se acredita, ela não é uma umidificadora potente; na verdade, por ser uma suculenta, sua transpiração é mínima. Seu grande valor está na resiliência e na melhoria da qualidade do ar, o que a torna perfeita para quartos e salas.

Palmeira-areca

Com suas folhas finas e abundantes, a palmeira-areca atua como um excelente umidificador natural. Ela é capaz de liberar uma quantidade significativa de vapor de água no ambiente, sendo uma das plantas mais eficientes para essa finalidade. Necessita de luz indireta e solo sempre úmido, mas sem encharcar.

Jiboia

Versátil e de crescimento rápido, a jiboia é outra ótima purificadora de ar. No entanto, pesquisas indicam que ela é muito eficaz na absorção de vapor d'água, ou seja, ajuda a reduzir a umidade em vez de aumentá-la. Isso a torna uma ótima escolha para ambientes naturalmente úmidos, como banheiros, onde pode ajudar a equilibrar o ar.

Clorofito

Além de ser uma das melhores plantas para purificar o ar, removendo toxinas como formaldeído e xileno, o clorofito também contribui de forma modesta para a umidificação do ambiente. É uma planta muito resistente e fácil de propagar, sendo uma escolha segura para iniciantes na jardinagem que buscam múltiplos benefícios.

