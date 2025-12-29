As 5 supostas previsões de Baba Vanga que teriam se cumprido

Vangelia Gushterova, mais conhecida como Baba Vanga, continua a fascinar o mundo mesmo décadas após sua morte, em 1996. A vidente búlgara, apelidada de “Nostradamus dos Bálcãs”, deixou uma série de profecias que se estendem até o ano de 5079, e muitas delas teriam se concretizado com uma suposta precisão impressionante, alimentando o interesse popular a cada novo ano.

Nascida em 1911, ela ficou cega aos 13 anos e afirmou que foi nesse momento que recebeu o dom da clarividência. Suas visões, transmitidas em uma linguagem muitas vezes enigmática, foram interpretadas ao longo do tempo como alertas sobre grandes eventos globais.

Leia Mais

É importante ressaltar que há controvérsias sobre a autenticidade dessas profecias. A documentação oficial é escassa, e especialistas apontam que muitas previsões atribuídas à vidente podem ter sido inventadas ou distorcidas ao longo do tempo. Uma vizinha que conviveu com Baba Vanga por 50 anos afirmou que a vidente nunca fez algumas das previsões que lhe são atribuídas. A seguir, relembramos cinco das supostas previsões mais famosas.

O desastre de Chernobyl

Baba Vanga teria alertado sobre uma nuvem radioativa que cobriria a Europa. Seus seguidores associam essa visão ao desastre na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que ocorreu em abril de 1986. A explosão do reator liberou uma quantidade massiva de radiação, causando um dos maiores acidentes nucleares da história.

A morte da Princesa Diana

A vidente também teria previsto a morte trágica da princesa Diana. Segundo relatos, ela mencionou que “o anjo” cairia e que o mundo choraria sua partida. Diana, conhecida como a "princesa do povo", faleceu em um acidente de carro em Paris, em agosto de 1997, gerando uma comoção global que marcou uma geração inteira.

O naufrágio do submarino Kursk

Uma de suas supostas profecias mais específicas foi sobre o submarino russo Kursk. Em 1980, ela teria previsto que, em agosto de 1999 ou 2000, Kursk seria “coberto por água e o mundo inteiro choraria por ele”. Muitos pensaram se tratar da cidade russa de mesmo nome. No entanto, em agosto de 2000, o submarino nuclear Kursk afundou no Mar de Barents, resultando na morte de todos os 118 tripulantes.

Os ataques de 11 de setembro

A suposta profecia sobre os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos é uma das mais famosas. Em 1989, Vanga teria dito: “Horror, horror! Os irmãos americanos cairão depois de serem atacados pelos pássaros de aço. Os lobos uivarão em um arbusto e sangue inocente jorrará”. A referência aos "pássaros de aço" foi associada aos aviões que atingiram o World Trade Center em 11 de setembro de 2001, durante a presidência de George W. Bush.

A ascensão de um califado

Baba Vanga também teria previsto o surgimento de uma grande ameaça extremista na Europa. Ela teria falado sobre uma “grande guerra muçulmana” que começaria por volta de 2010, culminando no estabelecimento de um califado em Roma até 2043. A ascensão do Estado Islâmico (ISIS) na Síria e no Iraque, a partir de 2014, foi vista por muitos como o início do cumprimento dessa sombria visão, embora o califado não tenha chegado a Roma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.