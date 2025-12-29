O que fazer em Florianópolis no verão: 6 passeios imperdíveis

Florianópolis se prepara para um verão de recordes, impulsionada por uma grande programação de Réveillon que atrai turistas de todo o Brasil. Mas a Ilha da Magia vai muito além das festas e das praias mais famosas, como Jurerê e Canasvieiras. A capital catarinense oferece um roteiro diversificado que combina natureza, aventura e alta gastronomia.

Para quem deseja explorar o que a cidade tem de melhor, além do óbvio, vale a pena montar um roteiro que inclua experiências únicas. Explorar o sul da ilha, por exemplo, revela um lado mais tranquilo e preservado, enquanto os bairros históricos garantem um mergulho na cultura local. Com opções para todos os perfis, Florianópolis se firma como um destino completo para as férias.

Confira seis passeios imperdíveis para aproveitar a cidade nesta temporada.

Passeio de barco para a Ilha do Campeche: Conhecida como o "Caribe catarinense", a ilha tem águas cristalinas e areia branca. O acesso é controlado para preservar o local, então é essencial agendar o passeio com antecedência, especialmente na alta temporada. Trilha da Lagoinha do Leste: Considerada uma das praias mais selvagens e bonitas do Brasil, o acesso principal é por uma trilha de nível médio. O esforço é recompensado com uma paisagem espetacular, ideal para quem gosta de contato direto com a natureza. Pôr do sol em Santo Antônio de Lisboa: Este bairro histórico de colonização açoriana é o cenário perfeito para um fim de tarde. A orla concentra excelentes restaurantes de frutos do mar, onde se pode provar ostras frescas com vista para o mar e a ponte Hercílio Luz. Sandboard nas dunas da Joaquina: Para quem busca um pouco de adrenalina, as dunas da Praia da Joaquina são o lugar certo. É possível alugar pranchas de sandboard no local e se divertir descendo as montanhas de areia com uma vista incrível da praia. Explorar as praias do Sul da Ilha: Fuja do roteiro convencional e conheça praias como Matadeiro, Armação e Pântano do Sul. Com um ritmo mais tranquilo, essas localidades oferecem uma atmosfera de vila de pescadores e restaurantes tradicionais "pé na areia". Caminhar pelo Centro Histórico e Mercado Público: Reserve um tempo para conhecer o coração de Florianópolis. O Mercado Público é o ponto de encontro de moradores e turistas, com bares, restaurantes e lojas de artesanato. Perto dali, a Praça XV de Novembro e a Catedral Metropolitana contam a história da cidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.