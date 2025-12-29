Assine
Guia de Melbourne: o que fazer na vibrante capital cultural da Austrália

A cidade vai muito além do esporte; descubra os melhores cafés, galerias de arte, bairros charmosos e passeios para fazer em sua viagem a Melbourne

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
29/12/2025 16:02

O Royal Botanic Gardens oferece um refúgio de paz em Melbourne, ideal para caminhadas relaxantes e contato com a natureza. crédito: Neil Parley/ Wikimedia Commons

Conhecida mundialmente por seus eventos esportivos, como o Aberto da Austrália e o Grande Prêmio de Fórmula 1, Melbourne oferece muito mais do que arquibancadas lotadas. A cidade, localizada no estado de Victoria, é o coração cultural do país, pulsando com arte de rua, cafés premiados e uma vida noturna que atrai visitantes de todos os cantos. É um destino onde cada bairro conta uma história diferente.

Para entender a alma de Melbourne, é preciso caminhar por suas famosas laneways, as vielas do centro da cidade. Hosier Lane é uma galeria de arte a céu aberto, com grafites que mudam constantemente e atraem fotógrafos do mundo todo. Perto dali, a Degraves Street transporta o visitante para a Europa, com seus cafés charmosos e mesas na calçada, ideais para observar o movimento.

Explore os bairros icônicos

Cada região de Melbourne tem uma identidade própria. Fitzroy é o epicentro da cultura alternativa, com suas lojas de roupas vintage, galerias de arte independentes e bares descolados que fervem ao anoitecer. É o lugar perfeito para quem busca um ambiente boêmio e criativo.

Já St Kilda oferece uma atmosfera de balneário, com sua praia popular, o icônico parque de diversões Luna Park e a Acland Street, famosa por suas confeitarias. Um passeio pelo píer ao entardecer pode render avistamentos dos pinguins-fada, a menor espécie do mundo, que voltam para casa após um dia no mar.

No coração da cidade, o Queen Victoria Market é uma parada obrigatória. Considerado o maior mercado ao ar livre do Hemisfério Sul, ele oferece de tudo: frutas frescas, queijos artesanais, lembrancinhas e uma praça de alimentação com comidas do mundo inteiro. A experiência é um mergulho nos sabores e cheiros locais.

Cultura e natureza a poucos passos

A paixão pela cultura é evidente em instituições como a National Gallery of Victoria (NGV), que se divide em duas sedes, abrigando vastas coleções de arte australiana e internacional. Próximo dali, o Royal Botanic Gardens oferece um refúgio de paz, com seus lagos e jardins temáticos que convidam a uma longa caminhada.

A cidade também serve como ponto de partida para uma das viagens de carro mais espetaculares do mundo: a Great Ocean Road. O percurso de aproximadamente 243 quilômetros pela costa revela paisagens incríveis, incluindo a famosa formação rochosa dos Doze Apóstolos. O passeio pode ser feito em um dia, mas vale a pena reservar mais tempo para aproveitar as praias e pequenas cidades ao longo do caminho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

