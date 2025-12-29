Tradições de Ano Novo pelo mundo: 7 costumes curiosos para conhecer

Pular sete ondas, vestir branco e comer lentilha são rituais conhecidos por muitos brasileiros na virada do ano. Mas enquanto essas tradições dominam o Réveillon por aqui, outros países celebram a chegada de um novo ciclo com costumes bem diferentes e, em alguns casos, bastante curiosos, que vão de quebrar louças a queimar bonecos.

Essas práticas, passadas entre gerações, refletem os desejos de sorte, prosperidade e renovação de cada cultura. Conhecer algumas delas é uma forma de viajar sem sair do lugar e entender como a esperança por um futuro melhor se manifesta de maneiras distintas ao redor do globo.

Rituais e superstições pelo mundo

Cada país tem sua própria maneira de dar as boas-vindas ao novo ano. Listamos sete costumes que se destacam pela originalidade. Confira:

Quebrar pratos na Dinamarca: na virada do ano, os dinamarqueses costumavam guardar pratos velhos para jogar na porta de amigos e familiares. Embora o costume seja menos comum atualmente, acreditava-se que um monte de cacos na entrada da casa simbolizava muitos amigos leais e um ano novo cheio de sorte.

Comer 12 uvas na Espanha: à meia-noite, os espanhóis comem 12 uvas, uma a cada badalada do relógio da Puerta del Sol, em Madri. Cada uva representa um desejo de sorte para cada um dos meses do ano que está começando.

Carregar malas vazias na Colômbia: para quem sonha com um ano repleto de viagens, a superstição colombiana é ideal. As pessoas dão uma volta no quarteirão carregando uma mala vazia para atrair novas aventuras e passeios.

Usar roupas com bolinhas nas Filipinas: as formas redondas, que lembram moedas, são um símbolo de prosperidade. Por isso, os filipinos usam roupas com estampa de poá (bolinhas) e enchem os bolsos com moedas para atrair dinheiro.

Queimar espantalhos no Equador: os equatorianos confeccionam e queimam grandes bonecos, chamados de “años viejos” (anos velhos), à meia-noite. Eles representam tudo de ruim que aconteceu no ano que termina, e o fogo simboliza a purificação para um novo começo.

Ouvir 108 badaladas no Japão: nos templos budistas japoneses, os sinos tocam 108 vezes na véspera de Ano Novo, em um ritual conhecido como “Joya no Kane”. Segundo a tradição, as badaladas servem para purificar a alma e afastar os 108 desejos mundanos que causam o sofrimento humano.

"First-footing" na Escócia: a tradição, parte do festival "Hogmanay", diz que a primeira pessoa a entrar em uma casa no dia 1º de janeiro, o "first-footer", traz sorte para o ano todo. Para garantir a fortuna, essa pessoa deve ser, preferencialmente, um homem alto e de cabelos escuros, trazendo presentes simbólicos como carvão, pão e uísque.

