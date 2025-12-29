Assine
Tradições de Ano Novo pelo mundo: 7 costumes curiosos para conhecer

De quebrar pratos na Dinamarca a comer 12 uvas na Espanha; descubra rituais e superstições diferentes para celebrar a chegada do novo ano em outros países

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
29/12/2025 15:41

Tradições de Ano Novo pelo mundo: 7 costumes curiosos para conhecer
Uvas são protagonistas de um ritual de Ano Novo para atrair sorte e prosperidade em diversas culturas. crédito: Castorly Stock/ Pexels

Pular sete ondas, vestir branco e comer lentilha são rituais conhecidos por muitos brasileiros na virada do ano. Mas enquanto essas tradições dominam o Réveillon por aqui, outros países celebram a chegada de um novo ciclo com costumes bem diferentes e, em alguns casos, bastante curiosos, que vão de quebrar louças a queimar bonecos.

Essas práticas, passadas entre gerações, refletem os desejos de sorte, prosperidade e renovação de cada cultura. Conhecer algumas delas é uma forma de viajar sem sair do lugar e entender como a esperança por um futuro melhor se manifesta de maneiras distintas ao redor do globo.

Rituais e superstições pelo mundo

Cada país tem sua própria maneira de dar as boas-vindas ao novo ano. Listamos sete costumes que se destacam pela originalidade. Confira:

  • Quebrar pratos na Dinamarca: na virada do ano, os dinamarqueses costumavam guardar pratos velhos para jogar na porta de amigos e familiares. Embora o costume seja menos comum atualmente, acreditava-se que um monte de cacos na entrada da casa simbolizava muitos amigos leais e um ano novo cheio de sorte.

  • Comer 12 uvas na Espanha: à meia-noite, os espanhóis comem 12 uvas, uma a cada badalada do relógio da Puerta del Sol, em Madri. Cada uva representa um desejo de sorte para cada um dos meses do ano que está começando.

  • Carregar malas vazias na Colômbia: para quem sonha com um ano repleto de viagens, a superstição colombiana é ideal. As pessoas dão uma volta no quarteirão carregando uma mala vazia para atrair novas aventuras e passeios.

  • Usar roupas com bolinhas nas Filipinas: as formas redondas, que lembram moedas, são um símbolo de prosperidade. Por isso, os filipinos usam roupas com estampa de poá (bolinhas) e enchem os bolsos com moedas para atrair dinheiro.

  • Queimar espantalhos no Equador: os equatorianos confeccionam e queimam grandes bonecos, chamados de “años viejos” (anos velhos), à meia-noite. Eles representam tudo de ruim que aconteceu no ano que termina, e o fogo simboliza a purificação para um novo começo.

  • Ouvir 108 badaladas no Japão: nos templos budistas japoneses, os sinos tocam 108 vezes na véspera de Ano Novo, em um ritual conhecido como “Joya no Kane”. Segundo a tradição, as badaladas servem para purificar a alma e afastar os 108 desejos mundanos que causam o sofrimento humano.

  • “First-footing” na Escócia: a tradição, parte do festival “Hogmanay”, diz que a primeira pessoa a entrar em uma casa no dia 1º de janeiro, o “first-footer”, traz sorte para o ano todo. Para garantir a fortuna, essa pessoa deve ser, preferencialmente, um homem alto e de cabelos escuros, trazendo presentes simbólicos como carvão, pão e uísque.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

