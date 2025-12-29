Alerta de tempestade: como se proteger de raios, ventos e granizo

Com alertas de tempestades severas emitidos pela Defesa Civil em diversas regiões do Brasil, a preocupação com a segurança aumenta. Ventos fortes, raios e granizo representam riscos reais, principalmente no período entre a tarde e a noite, quando esses fenômenos são mais comuns. Saber como agir antes, durante e depois de um temporal faz toda a diferença para evitar acidentes.

As orientações oficiais visam preparar a população para os perigos associados a esses eventos climáticos. O conhecimento sobre as ações corretas é a principal ferramenta para garantir a proteção de todos.

Leia Mais

Como se proteger de ventos fortes

Durante uma ventania, a primeira medida é procurar um local seguro e fechar bem janelas e portas. Evite ficar próximo a janelas de vidro, que podem se quebrar com o impacto de objetos arremessados pelo vento. Desligue também aparelhos elétricos e o gás para prevenir curtos-circuitos e vazamentos.

Se você estiver na rua, não se abrigue debaixo de árvores ou perto de postes, torres de transmissão e placas de propaganda, pois há risco de queda. Estacionar veículos longe dessas estruturas também é fundamental para evitar danos materiais e acidentes mais graves.

Perigo dos raios: saiba como evitar acidentes

A recomendação principal é não permanecer em áreas abertas, como praias, campos de futebol ou perto de piscinas e lagos. Abrigue-se imediatamente em uma construção de alvenaria ou dentro de um veículo fechado, com os vidros levantados e sem contato com as partes metálicas.

Dentro de casa, afaste-se de objetos que conduzem eletricidade, como telefones com fio, canos e janelas metálicas. Evite usar equipamentos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade. O ideal é desconectá-los para protegê-los de surtos na rede elétrica.

O que fazer em caso de granizo

Ao perceber o início de uma chuva de granizo, busque um abrigo resistente o mais rápido possível. A prioridade é proteger a si mesmo e outras pessoas, especialmente a cabeça, pois o impacto das pedras de gelo pode causar ferimentos sérios.

Não tente proteger seu carro ou outros bens materiais durante a tempestade. Espere a chuva passar em um local seguro, longe de janelas, telhados de vidro ou outras estruturas que possam ser danificadas pelo gelo.

Recomendações gerais para sua segurança

Mantenha-se informado por meio dos canais oficiais da Defesa Civil e dos institutos de meteorologia. Para receber alertas preventivos, cadastre-se no serviço gratuito da Defesa Civil enviando um SMS com o seu CEP para o número 40199. Ter um kit de emergência com lanternas, pilhas, água e alimentos não perecíveis também pode ser útil em caso de falta de energia.

Jamais atravesse ruas ou áreas alagadas, seja a pé ou de carro, devido ao risco de correntezas e contaminação. Em qualquer situação de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.