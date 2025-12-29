Sua casa mais fresca: 5 dicas para enfrentar a onda de calor

Com o alerta de onda de calor ativo em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, manter a casa fresca se tornou uma prioridade. As temperaturas extremas exigem mais do que apenas o ar-condicionado e, com algumas mudanças simples na rotina, é possível criar um ambiente mais agradável para atravessar os dias quentes sem gastar muito.

Ações pontuais na decoração e na organização dos cômodos podem diminuir a sensação térmica e trazer mais conforto. Pequenos truques ajudam a bloquear o sol nos horários de pico e a aproveitar a ventilação natural quando o clima está mais ameno.

Leia Mais

Confira cinco dicas práticas para aliviar o calor dentro de casa.

Use tecidos leves e cores claras

Troque mantas pesadas, tapetes felpudos e capas de almofada de veludo por tecidos mais leves e naturais, como algodão e linho. Essa mudança vale para o sofá, poltronas e, principalmente, para a roupa de cama. Materiais sintéticos tendem a reter calor, enquanto as fibras naturais facilitam a respiração da pele.

Prefira cores claras nas cortinas, lençóis e capas. Tons como branco, bege e pastel refletem a luz solar em vez de absorvê-la, ajudando a manter a temperatura interna mais baixa. Cortinas do tipo blecaute também são ótimas aliadas para barrar o sol direto durante a tarde.

Aposte no poder das plantas

Ter plantas dentro de casa vai além da decoração. Embora o efeito de resfriamento seja moderado, elas ajudam a refrescar o ambiente pelo processo de transpiração, liberando umidade no ar e reduzindo a temperatura ao redor. Espécies como samambaia, jiboia, palmeira-leque e espada-de-são-jorge são excelentes opções.

Distribua vasos em pontos estratégicos, como perto de janelas e em locais de maior circulação. Além de umidificar o ar, elas purificam o ambiente, tornando a respiração mais agradável nos dias secos e quentes.

Crie uma ventilação cruzada estratégica

Aproveite os períodos mais frescos do dia, como o início da manhã e a noite, para arejar a casa. Abra janelas e portas em lados opostos do imóvel para criar uma corrente de ar que circula por todos os cômodos, renovando o ar quente acumulado.

Durante o pico do calor, geralmente entre 10h e 17h, faça o contrário: feche as janelas e cortinas. Essa barreira impede que o ar quente de fora entre e que o sol incida diretamente nos móveis e no piso, o que aqueceria ainda mais o espaço.

Desligue fontes de calor

Muitos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos emitem calor mesmo quando estão em modo de espera. Desligue da tomada equipamentos como televisores, computadores, videogames e carregadores quando não estiverem em uso. Evite também usar o forno em dias muito quentes.

Outra fonte de calor são as lâmpadas incandescentes. Substituí-las por modelos de LED é uma boa solução, pois elas consomem menos energia e esquentam muito menos, além de terem uma vida útil maior.

Utilize a água a seu favor

A água é uma aliada poderosa para baixar a temperatura. Espalhe bacias, baldes com água fria ou umidificadores pelos cômodos para aumentar a umidade do ar. Colocar uma vasilha com gelo em frente ao ventilador também ajuda a distribuir um ar mais gelado pelo ambiente.

Passar um pano úmido no chão algumas vezes ao dia ou borrifar água nas cortinas são outras estratégias eficazes. Essas ações simples ajudam a evaporar o calor e proporcionam uma sensação imediata de frescor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.