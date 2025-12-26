'Anaconda' (2025) é comédia de ação; veja 5 clássicos de terror com animais gigantes

Lançado ontem (25 de dezembro), o novo "Anaconda" (2025) chegou aos cinemas com uma proposta bem diferente do clássico dos anos 90. Estrelado por Selton Mello, Jack Black e Paul Rudd, o filme é uma comédia de ação com toques de terror metalinguístico. Na trama, um grupo de amigos tenta refilmar o longa original, mas acaba se deparando com uma ameaça real e colossal, misturando humor e homenagem.

Apesar do tom cômico do reboot, a produção reacende o fascínio por filmes de terror com animais gigantes. Para quem quer sentir a tensão e o suspense que marcaram a franquia original, preparamos uma lista com clássicos que exploram o medo de predadores colossais. Confira!

Filmes de terror com criaturas gigantes

"Tubarão" (1975)

Dirigido por Steven Spielberg, este é o filme que definiu o gênero. A trama sobre um grande tubarão-branco que aterroriza uma cidade litorânea é um estudo sobre suspense e medo do desconhecido. A trilha sonora icônica e as cenas de ataque continuam impactantes até hoje, mostrando por que o clássico é atemporal.

"Anaconda" (1997)

O original que deu origem à franquia é parada obrigatória. A história acompanha uma equipe de documentaristas na Amazônia que se depara com uma anaconda gigante e faminta. O filme marcou época pelos efeitos práticos e pelo suspense constante, criando uma atmosfera de perigo real na selva.

"Pânico no Lago" (1999)

Se o seu medo vem dos répteis, este filme é a escolha certa. Um grupo de investigadores viaja para um lago remoto para analisar um dente gigante encontrado em um corpo. Lá, descobrem um crocodilo de água salgada com mais de nove metros de comprimento, que transforma a investigação em uma luta pela sobrevivência.

"O Ataque dos Vermes Malditos" (1990)

Misturando terror e comédia, o filme se tornou um clássico cult. Em uma pequena cidade isolada no deserto, moradores precisam lidar com vermes subterrâneos gigantes que caçam pelo som. A criatividade das criaturas e o carisma dos personagens garantem uma experiência divertida e tensa.

"O Hospedeiro" (2006)

Este aclamado filme sul-coreano, dirigido por Bong Joon-ho, oferece uma abordagem diferente. Uma criatura anfíbia mutante emerge do rio Han, em Seul, e sequestra a filha de um homem simples. A busca desesperada da família mistura terror, drama e crítica social de forma única e emocionante.

"Megatubarão" (2018)

Para quem busca ação em grande escala, esta é a pedida. A trama mostra uma equipe de resgate em águas profundas enfrentando um megalodonte, um tubarão pré-histórico de mais de 20 metros. O filme é repleto de cenas grandiosas e sustos que exploram a imensidão e os perigos do oceano.

