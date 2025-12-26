Atores brasileiros em Hollywood: quem além de Selton Mello brilha lá fora

A estreia do filme “Anaconda” nos cinemas nesta semana colocou os holofotes sobre Selton Mello, que se juntou ao elenco da produção de Hollywood. Sua participação reacende o interesse do público sobre outros talentos brasileiros que, assim como ele, construíram carreiras de sucesso no exterior, conquistando papéis de destaque nas maiores indústrias do cinema e da televisão do mundo.

O caminho aberto por estrelas como Sônia Braga e Carmen Miranda décadas atrás continua sendo trilhado por uma nova geração de artistas. Eles provam que o talento nacional tem apelo universal, seja em dramas intensos, comédias ou grandes produções de ação e ficção científica. Relembre alguns dos nomes que brilham lá fora.

Wagner Moura

O ator baiano ganhou fama mundial ao interpretar o traficante Pablo Escobar na aclamada série “Narcos” (2015-2017), da Netflix, papel que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Antes disso, seu trabalho em “Tropa de Elite” (2007) já havia chamado a atenção internacional. Moura também estrelou produções como “Elysium” (2013), ao lado de Matt Damon, e o recente sucesso de crítica “Guerra Civil” (2024).

Alice Braga

Sobrinha de Sônia Braga, Alice Braga construiu uma carreira sólida e constante nos Estados Unidos. Ela atuou ao lado de Will Smith no filme “Eu Sou a Lenda” (2007) e participou de outras grandes produções, como “Predadores” (2010) e “Elysium” (2013). Na televisão, protagonizou por cinco temporadas a série de sucesso “A Rainha do Sul” (2016-2021).

Rodrigo Santoro

Um dos primeiros de sua geração a desbravar Hollywood, Rodrigo Santoro acumula um currículo extenso. Ele ficou conhecido por papéis como o imperador persa Xerxes em “300” (2006) e como o personagem Karl na comédia romântica “Simplesmente Amor” (2003). Santoro também marcou presença na aclamada série da HBO “Westworld” (2016-2022), onde teve um papel central.

Morena Baccarin

Nascida no Rio de Janeiro e criada nos Estados Unidos, Morena Baccarin é um rosto conhecido do público de filmes de super-heróis e séries de TV. Ela interpretou a personagem Vanessa nos filmes “Deadpool” (2016 e 2018) e participou de séries populares como “Gotham” (2015-2019), “Homeland” (2011-2013) e “Firefly” (2002), garantindo seu espaço como uma atriz versátil e requisitada na indústria norte-americana.

