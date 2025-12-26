Assine
A história de 'Tão Bom Que Foi o Natal', a rara marchinha que Chico Buarque fez para uma imobiliária

Conheça a curiosa encomenda que resultou em uma canção natalina esquecida do compositor; ouça a raridade recuperada

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
26/12/2025 16:13

Um jovem Chico Buarque em 1967, ano em que compôs a rara canção de Natal “Tão Bom Que Foi o Natal” para uma imobiliária. crédito: Reprodução

Em 1967, um jovem Chico Buarque, já despontando como um dos grandes nomes da música brasileira, aceitou uma encomenda incomum: compor uma canção de Natal para uma imobiliária. O resultado, a música “Tão Bom Que Foi o Natal”, foi criada como um brinde exclusivo para os clientes da construtora e, por isso, se tornou uma das peças mais raras de sua vasta discografia.

A faixa foi uma solicitação da construtora e imobiliária Clineu Rocha S.A., que buscava um presente sofisticado e original para seu público no fim de ano. A solução foi gravar um compacto simples, um pequeno disco de vinil, com a canção inédita de Chico. A distribuição foi limitada, o que explica por que a música nunca alcançou o grande público na época.

Por não ter sido incluída em nenhum álbum oficial, “Tão Bom Que Foi o Natal” ficou restrita por décadas a um pequeno círculo de colecionadores. Sua existência era quase uma lenda entre os fãs, que buscavam pelo raro vinil. Apesar da circulação restrita, a canção chegou a receber uma menção honrosa na primeira edição do Prêmio Colunistas, em 1968.

Uma alegre marchinha de Natal

Longe de qualquer melancolia, a canção é uma marchinha alegre e descontraída, com um ritmo que remete ao carnaval. A letra foge dos clichês natalinos reflexivos e celebra a data com um olhar leve e festivo sobre a alegria infantil, como nos versos: “Papai Noel completa toda coleção / Boneca, bicicleta, bola, bala e balão”.

O arranjo animado e a interpretação bem-humorada de Chico Buarque mostram que, mesmo em um trabalho sob encomenda, o artista imprimiu sua originalidade, criando uma peça que celebra o espírito do Natal brasileiro de forma única e contagiante.

Com o avanço da internet, essa raridade finalmente veio à tona. Gravações do compacto original foram digitalizadas e compartilhadas, permitindo que o público conhecesse a pérola esquecida. Hoje, a canção pode ser ouvida no acervo da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles, ressurgindo não apenas como uma curiosidade, mas como um registro histórico de um momento singular na carreira de Chico Buarque.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

