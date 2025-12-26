Qual cor usar na virada do ano? O significado de cada uma para 2026

A escolha da cor da roupa para a virada do ano é uma tradição popular que mobiliza milhões de brasileiros. Com raízes em religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, que consagraram o branco como o tom da paz e da purificação, o costume se espalhou pelo país. Com a chegada de 2026, a busca pela cor ideal para atrair bons fluidos se intensifica, transformando o Réveillon em um ritual de renovação e esperança, no qual se acredita que cada tonalidade possui uma energia específica capaz de influenciar o novo ciclo que se inicia.

Mais do que uma simples superstição, a seleção da cor reflete os desejos e as metas de cada pessoa para os próximos doze meses. Seja para encontrar um novo amor, alcançar estabilidade financeira ou simplesmente ter um ano mais tranquilo, há uma cor associada a cada objetivo. A decisão vai além da moda e se torna um ato simbólico de projetar um futuro melhor.

Leia Mais

Se você ainda não decidiu qual cor usar, confira o significado das principais opções e escolha aquela que mais se alinha com seus planos para 2026.

Branco: a mais clássica das cores, simboliza paz, pureza e renovação. É a escolha perfeita para quem deseja começar o ano com a mente limpa e em harmonia.

Amarelo: associado ao ouro, representa riqueza e prosperidade financeira. Também atrai otimismo, alegria e inteligência para o novo ciclo.

Rosa: a cor do amor, ideal para quem busca um relacionamento afetivo ou quer fortalecer os laços de amizade e família. Representa carinho e amor-próprio.

Vermelho: intensa e vibrante, é a cor da paixão, do desejo e da energia. Segundo a numerologia, é a cor regente de 2026, ideal para quem quer viver um ano com mais dinamismo e conquistas ousadas.

Azul: transmite serenidade, calma e harmonia. É indicada para quem busca um 2026 mais tranquilo, com foco na saúde e no bem-estar emocional.

Verde: representa sorte, saúde e esperança. Por estar ligada à natureza, também simboliza equilíbrio e renovação das energias.

Laranja: para quem precisa de mais criatividade, entusiasmo e energia. É uma cor que estimula a comunicação e a vitalidade para novos projetos.

Roxo ou lilás: ligadas à espiritualidade e à intuição. São cores ideais para quem busca autoconhecimento, transformação e clareza mental.

Prata: simboliza modernidade, inovação e sucesso. É a cor ideal para quem quer abrir caminhos para novas oportunidades e tecnologias em sua vida.

Ainda está em dúvida ou tem mais de um desejo? Não há problema em combinar as cores. Você pode escolher um tom para a roupa principal e usar outros em acessórios ou na lingerie, potencializando suas intenções para o novo ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.