Roteiro Stranger Things: 5 locais reais para visitar na Geórgia

A cidade de Hawkins, em Indiana, pode ser o palco dos mistérios de “Stranger Things”, mas ela não existe no mapa. A boa notícia para os fãs é que a maioria dos cenários da série são locais reais e podem ser visitados, principalmente no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A produção utilizou cidades pequenas e prédios históricos para dar vida ao universo dos anos 80.

Para quem planeja uma viagem ou simplesmente tem curiosidade, montar um roteiro pelos pontos de filmagem é uma forma de mergulhar ainda mais na atmosfera da série. Vários dos endereços se tornaram pontos turísticos, atraindo visitantes que buscam a foto perfeita nos locais onde seus personagens favoritos viveram grandes aventuras.

Vale ressaltar que alguns locais icônicos da série, como a Patrick Henry High School (que serviu de cenário para a escola Hawkins) e o edifício do laboratório no Campus Briarcliff da Emory University, foram demolidos e não podem mais ser visitados.

Confira cinco locais que serviram de cenário para "Stranger Things" e que podem fazer parte do seu roteiro:

Casas dos personagens

As residências das famílias Sinclair e Henderson ficam em um bairro residencial tranquilo em East Point, na Piney Wood Lane e Piney Wood Drive. A casa Wheeler também fica em East Point, enquanto a casa Byers fica em Stockbridge. É importante lembrar que são propriedades privadas e devem ser admiradas apenas da rua, respeitando a privacidade dos moradores.

Starcourt Mall

O icônico shopping da terceira temporada é o Gwinnett Place Mall, em Duluth. Embora grande parte do centro comercial esteja fechado para o público, sua estrutura externa ainda é reconhecível e, ocasionalmente, eventos temáticos são realizados no local, permitindo que os fãs revivam a batalha contra o Devorador de Mentes.

Palace Arcade

O fliperama que marcou a segunda temporada da série era uma antiga lavanderia em Douglasville. O local foi completamente transformado para as filmagens e, embora o letreiro de neon não esteja mais lá, a fachada do prédio continua a mesma e é facilmente reconhecível.

Melvald's General Store

A loja onde Joyce Byers trabalhava fica no centro de Jackson. Essa pequena cidade serviu como base para a área central de Hawkins, e suas ruas e estabelecimentos se tornaram um destino turístico popular, com tours guiados disponíveis para os visitantes.

Casa Creel

A mansão assustadora da quarta temporada, lar do vilão Vecna, é uma residência histórica conhecida como Claremont House, em Rome. A propriedade privada de estilo vitoriano, construída em 1882, se tornou um ponto de peregrinação para os entusiastas da série.

