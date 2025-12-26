Roteiro Stranger Things: 5 locais reais para visitar na Geórgia
Conheça as cidades e os locais nos EUA que serviram de cenário para a série e que você ainda pode incluir no roteiro
A cidade de Hawkins, em Indiana, pode ser o palco dos mistérios de “Stranger Things”, mas ela não existe no mapa. A boa notícia para os fãs é que a maioria dos cenários da série são locais reais e podem ser visitados, principalmente no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A produção utilizou cidades pequenas e prédios históricos para dar vida ao universo dos anos 80.
Para quem planeja uma viagem ou simplesmente tem curiosidade, montar um roteiro pelos pontos de filmagem é uma forma de mergulhar ainda mais na atmosfera da série. Vários dos endereços se tornaram pontos turísticos, atraindo visitantes que buscam a foto perfeita nos locais onde seus personagens favoritos viveram grandes aventuras.
Vale ressaltar que alguns locais icônicos da série, como a Patrick Henry High School (que serviu de cenário para a escola Hawkins) e o edifício do laboratório no Campus Briarcliff da Emory University, foram demolidos e não podem mais ser visitados.
Confira cinco locais que serviram de cenário para "Stranger Things" e que podem fazer parte do seu roteiro:
Casas dos personagens
As residências das famílias Sinclair e Henderson ficam em um bairro residencial tranquilo em East Point, na Piney Wood Lane e Piney Wood Drive. A casa Wheeler também fica em East Point, enquanto a casa Byers fica em Stockbridge. É importante lembrar que são propriedades privadas e devem ser admiradas apenas da rua, respeitando a privacidade dos moradores.
Starcourt Mall
O icônico shopping da terceira temporada é o Gwinnett Place Mall, em Duluth. Embora grande parte do centro comercial esteja fechado para o público, sua estrutura externa ainda é reconhecível e, ocasionalmente, eventos temáticos são realizados no local, permitindo que os fãs revivam a batalha contra o Devorador de Mentes.
Palace Arcade
O fliperama que marcou a segunda temporada da série era uma antiga lavanderia em Douglasville. O local foi completamente transformado para as filmagens e, embora o letreiro de neon não esteja mais lá, a fachada do prédio continua a mesma e é facilmente reconhecível.
Melvald's General Store
A loja onde Joyce Byers trabalhava fica no centro de Jackson. Essa pequena cidade serviu como base para a área central de Hawkins, e suas ruas e estabelecimentos se tornaram um destino turístico popular, com tours guiados disponíveis para os visitantes.
Casa Creel
A mansão assustadora da quarta temporada, lar do vilão Vecna, é uma residência histórica conhecida como Claremont House, em Rome. A propriedade privada de estilo vitoriano, construída em 1882, se tornou um ponto de peregrinação para os entusiastas da série.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.