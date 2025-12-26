Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Roteiro Stranger Things: 5 locais reais para visitar na Geórgia

Conheça as cidades e os locais nos EUA que serviram de cenário para a série e que você ainda pode incluir no roteiro

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
26/12/2025 14:13

compartilhe

SIGA
x
Roteiro Stranger Things: 5 locais reais para visitar na Geórgia
A icônica Casa Creel, lar de Vecna em Stranger Things, é uma mansão vitoriana histórica e ponto turístico em Rome, Geórgia. crédito: JumboCow/ Wikimedia Commons

A cidade de Hawkins, em Indiana, pode ser o palco dos mistérios de “Stranger Things”, mas ela não existe no mapa. A boa notícia para os fãs é que a maioria dos cenários da série são locais reais e podem ser visitados, principalmente no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A produção utilizou cidades pequenas e prédios históricos para dar vida ao universo dos anos 80.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para quem planeja uma viagem ou simplesmente tem curiosidade, montar um roteiro pelos pontos de filmagem é uma forma de mergulhar ainda mais na atmosfera da série. Vários dos endereços se tornaram pontos turísticos, atraindo visitantes que buscam a foto perfeita nos locais onde seus personagens favoritos viveram grandes aventuras.

Leia Mais

Vale ressaltar que alguns locais icônicos da série, como a Patrick Henry High School (que serviu de cenário para a escola Hawkins) e o edifício do laboratório no Campus Briarcliff da Emory University, foram demolidos e não podem mais ser visitados.

Confira cinco locais que serviram de cenário para "Stranger Things" e que podem fazer parte do seu roteiro:

Casas dos personagens

As residências das famílias Sinclair e Henderson ficam em um bairro residencial tranquilo em East Point, na Piney Wood Lane e Piney Wood Drive. A casa Wheeler também fica em East Point, enquanto a casa Byers fica em Stockbridge. É importante lembrar que são propriedades privadas e devem ser admiradas apenas da rua, respeitando a privacidade dos moradores.

Starcourt Mall

O icônico shopping da terceira temporada é o Gwinnett Place Mall, em Duluth. Embora grande parte do centro comercial esteja fechado para o público, sua estrutura externa ainda é reconhecível e, ocasionalmente, eventos temáticos são realizados no local, permitindo que os fãs revivam a batalha contra o Devorador de Mentes.

Palace Arcade

O fliperama que marcou a segunda temporada da série era uma antiga lavanderia em Douglasville. O local foi completamente transformado para as filmagens e, embora o letreiro de neon não esteja mais lá, a fachada do prédio continua a mesma e é facilmente reconhecível.

Melvald's General Store

A loja onde Joyce Byers trabalhava fica no centro de Jackson. Essa pequena cidade serviu como base para a área central de Hawkins, e suas ruas e estabelecimentos se tornaram um destino turístico popular, com tours guiados disponíveis para os visitantes.

Casa Creel

A mansão assustadora da quarta temporada, lar do vilão Vecna, é uma residência histórica conhecida como Claremont House, em Rome. A propriedade privada de estilo vitoriano, construída em 1882, se tornou um ponto de peregrinação para os entusiastas da série.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

georgia stranger-things

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay