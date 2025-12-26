5 aplicativos que te ajudam a ter uma viagem de carro mais segura

Com a chegada do período de festas e férias, as estradas brasileiras registram um aumento significativo no fluxo de veículos. Para os motoristas que planejam pegar a estrada, a tecnologia pode ser uma grande aliada na prevenção de acidentes e na garantia de uma viagem mais tranquila. O celular, que muitas vezes é visto como uma distração, pode se transformar em uma central de segurança com os aplicativos certos.

Ferramentas digitais oferecem desde alertas sobre perigos na pista até o monitoramento da localização em tempo real para familiares. Essas funcionalidades ajudam a antecipar problemas, a tomar decisões mais seguras e a obter ajuda rapidamente em caso de emergência. Conhecer e utilizar esses recursos é um passo importante para quem busca mais proteção ao volante.

Leia Mais

Lembre-se, no entanto, que a segurança vem em primeiro lugar: utilize sempre um suporte veicular para o celular e programe suas rotas e aplicativos antes de começar a dirigir. Evite interagir com o aparelho enquanto o veículo estiver em movimento.

Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco aplicativos que podem fazer a diferença na sua próxima viagem de carro.

Waze

Mais do que um simples GPS, o Waze se destaca por sua comunidade ativa de motoristas. São os próprios usuários que alimentam o sistema com informações em tempo real sobre acidentes, veículos parados no acostamento, buracos na pista, congestionamentos e fiscalização policial. Receber esses alertas com antecedência permite que o condutor reduza a velocidade e dirija com mais atenção nos trechos críticos. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

Life360

Este aplicativo, disponível para Android e iOS, é ideal para quem viaja com a família ou quer deixar amigos informados sobre seu trajeto. Ele permite criar um círculo restrito de contatos que podem acompanhar sua localização em tempo real em um mapa. O Life360 também envia notificações automáticas quando você chega ou sai de um local pré-determinado e possui um botão de pânico que envia um alerta de emergência com sua localização exata para os contatos do círculo.

Drivvo

Uma viagem segura começa antes mesmo de ligar o carro. Disponível para Android e iOS, o Drivvo funciona como um assistente para a manutenção do seu veículo. Nele, você pode registrar informações sobre abastecimentos, despesas e, o mais importante, serviços de manutenção. O aplicativo emite lembretes sobre a hora de trocar o óleo, verificar os freios ou fazer o rodízio dos pneus, garantindo que o carro esteja sempre em boas condições para pegar a estrada.

Google Maps

Embora seja conhecido pela navegação, um dos recursos mais valiosos do Google Maps para quem viaja é a função de mapas offline. Em muitas estradas do país, o sinal de internet é instável ou inexistente. Baixar o mapa da sua rota com antecedência garante que você não se perca e continue a ter acesso ao trajeto mesmo sem conexão, evitando paradas em locais desconhecidos e potencialmente perigosos. O aplicativo já vem instalado na maioria dos celulares Android e está disponível para iOS.

Climatempo

As condições do tempo são um fator decisivo para a segurança na estrada. Chuva forte, neblina e ventos intensos podem reduzir drasticamente a visibilidade e a aderência dos pneus. O aplicativo Climatempo, disponível para Android e iOS, oferece previsões detalhadas hora a hora para qualquer cidade do trajeto. Consultá-lo antes e durante a viagem ajuda o motorista a se preparar para adversidades ou até mesmo a decidir por uma pausa estratégica até o tempo melhorar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.