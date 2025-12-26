Assine
5 ideias de passeios em BH para um primeiro encontro além do óbvio

Cansado do tradicional barzinho? Surpreenda com um encontro em um parque, um museu ou um café charmoso; veja opções criativas na capital mineira

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
26/12/2025 13:44

O Parque das Mangabeiras pode ser um ótima opção para encontros leves e memoráveis em Belo Horizonte, fugindo do tradicional. crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Escolher o lugar para o primeiro encontro em Belo Horizonte pode parecer uma tarefa simples com tantas listas de bares e restaurantes circulando. Mas, se a ideia é fugir do clichê e criar uma memória única desde o início, a capital mineira oferece cenários bem mais criativos e que rendem ótimas conversas.

Explorar um parque, visitar um museu ou até mesmo um café com uma proposta diferente pode ser o segredo para uma conexão genuína, longe do barulho e da formalidade de um jantar. A iniciativa de pensar em algo diferente já conta muitos pontos e mostra cuidado com o momento.

Opções para um encontro memorável

  1. Piquenique no Parque das Mangabeiras
    Preparar uma cesta com lanches simples e uma toalha pode render um dos encontros mais charmosos. O parque oferece uma vista incrível da cidade e um ambiente tranquilo, ideal para conversar sem as interrupções de um lugar movimentado. A iniciativa demonstra criatividade e quebra o gelo de forma natural e econômica.

  2. Passeio cultural na Praça da Liberdade
    O Circuito Liberdade é um convite à arte e à história. Caminhar pelos jardins da Praça da Liberdade e escolher um dos museus para visitar, como o CCBB ou o Memorial Minas Gerais Vale, cria um roteiro dinâmico. A cultura serve como um ótimo ponto de partida para novos assuntos, tornando o encontro leve e muito interessante.

  3. Café especial em um lugar charmoso
    Trocar o chope por um café de qualidade pode ser uma excelente alternativa. Belo Horizonte tem uma cena crescente de cafeterias que oferecem grãos especiais e ambientes muito aconchegantes. É uma opção mais intimista que favorece o diálogo, perfeita para conhecer melhor a outra pessoa durante o dia.

  4. Explorar os sabores do Mercado Central
    Para um casal mais descontraído, uma visita ao Mercado Central é uma experiência sensorial completa. Andar pelos corredores, provar queijos, doces e sentir os aromas locais gera uma interação divertida e espontânea. O ambiente vibrante e cheio de vida tira a pressão de um encontro formal.

  5. Pôr do sol no Mirante do Mangabeiras
    Um clássico que nunca perde o encanto. Subir ao mirante para observar o pôr do sol sobre a cidade cria um cenário naturalmente romântico e inspirador. É um programa simples, de baixo custo e que proporciona um momento de contemplação a dois, perfeito para encerrar a tarde e dar início a uma boa conversa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

