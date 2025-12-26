Pizza de Chicago e mais: 5 pratos que você precisa provar na cidade

Pensar na culinária de Chicago é quase sinônimo de lembrar da famosa pizza de massa alta e recheio generoso. Embora seja um ícone indiscutível, a cidade oferece um cardápio de rua vibrante e pratos que vão muito além, revelando a rica diversidade cultural que moldou seus sabores. Conhecer essas opções é uma forma de mergulhar na autêntica experiência da "Cidade dos Ventos".

A jornada gastronômica local precisa incluir clássicos que são tão amados pelos moradores quanto a própria pizza. São sanduíches, lanches e até mesmo uma pipoca específica que se tornaram símbolos da identidade culinária de Chicago. Preparamos uma lista com cinco pratos essenciais para quem visita a cidade e quer provar o que ela tem de melhor.

Leia Mais

Pizza ao estilo de Chicago (Deep-Dish)

Começando pelo prato mais famoso, a pizza deep-dish é uma experiência única. Diferente das pizzas tradicionais, ela é assada em uma forma redonda e funda, resultando em uma borda alta e crocante. A montagem também é invertida: primeiro uma generosa camada de queijo mozzarella em fatias, seguida pelos recheios e, por fim, o molho de tomate por cima. É tão robusta que geralmente se come com garfo e faca.

Cachorro-quente ao estilo de Chicago

Esqueça o ketchup. O autêntico cachorro-quente de Chicago tem regras claras e uma combinação de sabores marcante. A base é uma salsicha de carne bovina, servida em um pão com sementes de papoula. As coberturas obrigatórias são: mostarda amarela, cebola branca picada, relish de picles doce verde-neon, fatias de tomate, um picles em conserva, pimentas esportivas (sport peppers) e uma pitada de sal de aipo.

Sanduíche de carne italiana (Italian Beef)

Este é o sanduíche que representa a alma trabalhadora da cidade. Consiste em finas fatias de carne assada e temperada, mergulhadas no próprio molho da carne (conhecido como "au jus") e servidas em um pão italiano longo. Ao pedir, você pode escolher o quão "molhado" o quer. A versão clássica é servida com pimentões doces refogados ou um mix de pimentas picantes em conserva chamado giardiniera.

Jibarito

Uma deliciosa contribuição da comunidade portorriquenha de Chicago, o jibarito é um sanduíche único que substitui o pão por duas fatias de banana-da-terra verde, fritas e achatadas. O recheio tradicional leva bife grelhado, queijo, alface, tomate e uma generosa camada de maionese de alho. A textura crocante da banana-da-terra frita combinada com o recheio saboroso o torna inesquecível.

Pipoca Garrett Mix

Para um lanche ou uma lembrança da cidade, a pipoca da Garrett é uma instituição. A combinação mais famosa é a Garrett Mix, que mistura dois sabores em um mesmo saco: a CheeseCorn (pipoca coberta com queijo cheddar) e a CaramelCrisp (pipoca com uma casquinha crocante de caramelo). A mistura do salgado do queijo com o doce do caramelo cria um sabor que os moradores e turistas adoram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.