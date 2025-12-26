Quem tem direito ao PIS em 2026? Entenda as regras do abono salarial

Muitos trabalhadores já estão de olho no calendário do abono salarial de 2026, mas para garantir o benefício é preciso entender que as regras se baseiam no ano de 2024. O pagamento, que funciona como um 14º salário para parte dos brasileiros, não depende apenas de ter a carteira assinada, mas de um conjunto de critérios específicos definidos pelo governo federal.

O direito ao PIS/Pasep está vinculado ao trabalho exercido dois anos antes do pagamento. Portanto, para receber o valor em 2026, o trabalhador precisa ter cumprido todas as exigências durante o ano de 2024. Esse intervalo de tempo foi ajustado após a pandemia, e a organização do calendário segue essa lógica desde então.

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço no ano-base, podendo chegar a R$ 1.621 (valor máximo previsto para 2026) para quem trabalhou os 12 meses de 2024. O cálculo é simples: cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento. Quem atuou por seis meses, por exemplo, receberá metade do valor total.

Veja os 4 requisitos para ter direito ao abono

Para ter certeza se você está apto a receber o benefício, é fundamental verificar se cumpre as quatro condições obrigatórias. A falta de apenas um desses itens já impede o recebimento do dinheiro. Confira a lista completa dos critérios:

Inscrição no PIS/Pasep: estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo empregatício formal.

Tempo de trabalho: ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano de 2024.

Renda mensal: ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 durante o ano de 2024.

Dados corretos: ter as informações trabalhistas corretamente informadas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

É importante notar que, a partir do ano-base 2024, o teto de renda para o abono salarial deixou de seguir o valor de dois salários mínimos e passou a ser corrigido apenas pela inflação (INPC), sendo fixado em R$ 2.765,93.

O calendário de pagamentos para 2026 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) em dezembro de 2025. Os depósitos ocorrerão entre 15 de fevereiro e 15 de agosto de 2026, com a consulta liberada a partir de 5 de fevereiro. O prazo final para saque do benefício será em 29 de dezembro de 2026.

O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada, seguindo um calendário baseado no mês de nascimento. Já o Pasep, destinado a servidores públicos, é pago pelo Banco do Brasil, com datas organizadas pelo número final da inscrição.

