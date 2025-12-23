O supercomputador da Receita: como a tecnologia T-Rex cruza seus dados

A Receita Federal utiliza um poderoso aliado para identificar inconsistências nas declarações de impostos: o T-Rex. Fruto de um aprimoramento tecnológico que ocorre há mais de uma década com ferramentas como o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), esse supercomputador é a peça central da fiscalização digital do Fisco. Equipado com inteligência artificial, ele é capaz de processar um volume gigantesco de informações financeiras dos contribuintes, cruzando dados de diversas fontes para encontrar padrões de sonegação fiscal em todo o país.

O sistema não analisa cada transação individualmente, mas sim o montante total movimentado pela pessoa ou empresa. O objetivo é comparar o que foi declarado como rendimento com o que efetivamente passou pelas contas bancárias, cartões de crédito e outras movimentações financeiras ao longo do ano.

Leia Mais

Quando o T-Rex detecta uma divergência significativa, um alerta é gerado. Por exemplo, se um contribuinte declara uma renda mensal de R$ 5 mil, mas movimenta R$ 20 mil consistentemente, o sistema identifica esse padrão como um forte indício de omissão de rendimentos. A tecnologia é alimentada por um fluxo contínuo de informações enviadas por diferentes entidades.

Como o cruzamento de dados acontece

O supercomputador centraliza e compara informações de diferentes obrigações acessórias que empresas e instituições financeiras devem entregar ao Fisco. Esse processo permite uma visão ampla e detalhada da vida financeira do contribuinte.

As principais fontes de dados do T-Rex são:

e-Financeira: Centraliza informações de movimentações financeiras, incluindo saldos bancários, depósitos, transferências, aplicações e gastos com cartão de crédito. Essa declaração, que entrou em vigor em 2016, consolidou diversas obrigações anteriores, fornecendo um panorama completo das operações do contribuinte.

DOI ( Declaração sobre Operações Imobiliárias ): Detalha todas as operações de compra e venda de imóveis.

DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde): Informa os pagamentos recebidos por profissionais de saúde, clínicas e hospitais, permitindo o cruzamento com as deduções declaradas pelos pacientes no Imposto de Renda.

O Pix e a fiscalização

As transações via Pix também entram no radar do T-Rex, mas a lógica é a mesma das outras movimentações bancárias. A Receita Federal não monitora cada pagamento em tempo real. O que importa são os valores consolidados que os bancos informam periodicamente através da e-Financeira, que incluem as movimentações feitas pelo sistema de pagamento instantâneo.

Portanto, o Fisco consegue saber o volume total de dinheiro que entrou e saiu das contas de uma pessoa. Se essa movimentação for incompatível com a renda declarada no Imposto de Renda, o contribuinte entra na mira da fiscalização e corre o risco de cair na malha fina, sendo chamado para prestar esclarecimentos e, se for o caso, pagar os impostos devidos com multa e juros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.