Destinos baratos na América Latina para conhecer nas suas férias

Planejar as próximas férias não precisa ser sinônimo de gastar uma fortuna. A América Latina está repleta de destinos surpreendentes, que combinam paisagens espetaculares, cultura rica e, o mais importante, um custo-benefício excelente para o turista brasileiro.

Viajar para países vizinhos pode sair mais em conta do que muitos destinos nacionais, sem abrir mão de uma experiência inesquecível. Desde praias paradisíacas a cidades históricas e desertos de sal, há opções para todos os gostos e bolsos. Separamos cinco lugares que provam que é possível viajar bem sem comprometer o orçamento.

San Andrés, Colômbia

Conhecida pelo seu "mar de sete cores", a ilha de San Andrés é um pedaço do Caribe com preços muito mais amigáveis. Suas águas cristalinas são perfeitas para mergulho e snorkel. Por ser uma zona franca, muitos produtos, como perfumes e bebidas, são mais baratos. A hospedagem e a alimentação também costumam ter valores acessíveis, principalmente fora da alta temporada.

Salar de Uyuni, Bolívia

O maior deserto de sal do mundo oferece um cenário único, que parece de outro planeta. Os passeios de três ou quatro dias que cruzam o Salar e as lagoas coloridas do altiplano boliviano têm um custo baixo e já incluem transporte, hospedagem simples e refeições. É uma viagem de aventura com um impacto visual inesquecível e um ótimo retorno para cada real investido.

Cusco, Peru

Antiga capital do Império Inca, Cusco é a porta de entrada para quem sonha em conhecer Machu Picchu. A cidade em si é fascinante, com suas ruas de pedra e construções históricas. É possível encontrar hospedagem e alimentação com preços muito competitivos. Para quem busca aventura, as trilhas e passeios pelos vales andinos oferecem uma imersão na natureza e na cultura local sem pesar no bolso.

Montañita, Equador

Para quem gosta de praia, surf e um clima descontraído, Montañita é o lugar ideal. Este pequeno vilarejo na costa do Equador atrai jovens e mochileiros do mundo todo por sua atmosfera vibrante e seus baixos custos. As aulas de surf são baratas, assim como a comida de rua e as opções de hospedagem. É o destino perfeito para relaxar e se divertir sem gastar muito.

