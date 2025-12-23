Assine
Câncer de pulmão: 5 sinais silenciosos que o corpo dá e você pode ignorar

Especialistas alertam para sintomas menos conhecidos da doença que vão além da tosse persistente; saiba quais são e quando procurar um médico

23/12/2025 12:20

A presença de um ou mais desses sintomas não significa um diagnóstico de câncer, mas indica a necessidade de uma avaliação médica. crédito: Freepik

O diagnóstico de câncer de pulmão costuma ser associado a uma tosse persistente que não melhora. Embora esse seja um sintoma clássico, a doença pode se manifestar de formas muito mais sutis, que muitas vezes são ignoradas ou confundidas com problemas de saúde menos graves. Conhecer esses sinais silenciosos é fundamental para a detecção precoce, especialmente em um momento em que novas tecnologias, como a biópsia líquida, avançam para agilizar o diagnóstico e o tratamento.

Muitos dos sintomas menos conhecidos não ocorrem diretamente nos pulmões, mas em outras partes do corpo. Isso acontece porque o tumor pode pressionar nervos e vasos sanguíneos ou liberar substâncias que afetam diferentes sistemas do organismo. Ficar atento a essas alterações pode fazer a diferença.

Confira cinco sinais de câncer de pulmão que vão além da tosse:

  1. Mudanças na voz: uma rouquidão que dura mais de duas semanas, sem uma causa aparente como um resfriado ou gripe, merece atenção. Um tumor no peito pode pressionar o nervo laríngeo, responsável pelo controle das cordas vocais, resultando em uma voz mais fraca, rouca ou ofegante.

  2. Dor no ombro, peito ou costas: uma dor constante e profunda nessas áreas, que não está ligada a nenhum esforço físico ou lesão, pode ser um indicativo. Em alguns casos, o câncer de pulmão se desenvolve na parte superior do órgão e pressiona nervos que se estendem até o ombro e o braço.

  3. Dedos em forma de "baqueta": conhecido como baqueteamento digital, esse sinal causa um alargamento na ponta dos dedos e um encurvamento das unhas sobre eles. A condição ocorre devido à falta de oxigênio no sangue, que pode ser provocada por diversos problemas pulmonares, incluindo o câncer.

  4. Dificuldade para engolir: sentir que a comida fica "presa" na garganta ou no peito, uma condição chamada disfagia, pode ser um sinal. Um tumor em crescimento pode comprimir o esôfago, o tubo que leva o alimento da boca ao estômago, dificultando a deglutição.

  5. Perda de peso e fadiga extrema: emagrecer sem alterar a dieta ou a rotina de exercícios é um alerta comum para vários tipos de câncer. As células cancerígenas consomem muita energia do corpo, o que leva à perda de peso e a um cansaço que não melhora com o descanso.

A presença de um ou mais desses sintomas não significa um diagnóstico de câncer, mas indica a necessidade de uma avaliação médica, principalmente se forem persistentes. A investigação profissional é o caminho mais seguro para entender a causa das alterações e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

