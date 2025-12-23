Início do verão: 7 dicas de saúde para aproveitar a estação sem riscos

O verão começou oficialmente no dia 21 de dezembro, trazendo dias mais longos e temperaturas elevadas em grande parte do país. Para aproveitar a estação mais quente do ano sem riscos, é fundamental adaptar a rotina e adotar alguns cuidados simples. Pequenas mudanças nos hábitos diários garantem mais bem-estar e previnem problemas comuns desta época, como desidratação e insolação.

Ajustar a alimentação, redobrar a atenção com a pele e escolher os horários certos para atividades ao ar livre são medidas essenciais. A atenção deve ser redobrada com grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Integrar essas práticas ao dia a dia permite curtir as férias e o calor com mais segurança e disposição. Confira a seguir sete dicas práticas para manter a saúde em dia.

Sete cuidados essenciais para o verão

1. Hidratação constante

Beber água é a regra de ouro, mesmo sem sentir sede. O calor acelera a perda de líquidos pelo suor, e a sede já é um sinal de que o corpo precisa de reposição. Além da água, sucos naturais, água de coco e chás gelados são ótimas opções. Evite refrigerantes e bebidas alcoólicas, pois elas podem acelerar a desidratação.

2. Proteção solar é inegociável

O uso de protetor solar deve ser diário, não apenas na praia ou na piscina. Aplique o produto com fator de proteção (FPS) 50, no mínimo, cerca de 30 minutos antes de se expor ao sol. A reaplicação a cada duas horas é fundamental, ou após entrar na água e suar excessivamente. Bonés, chapéus e roupas com proteção UV complementam a barreira contra os raios solares.

3. Alimentação leve e fresca

Dê preferência a refeições mais leves e frequentes ao longo do dia. Saladas, frutas e legumes são ricos em água e nutrientes, ajudando na hidratação e digestão. Evite alimentos gordurosos e muito pesados, que exigem mais esforço do corpo para serem digeridos, o que pode causar desconforto no calor.

4. Escolha os horários para se exercitar

Se você pratica atividades físicas ao ar livre, evite o período de sol mais intenso, geralmente entre 10h e 16h. Opte pelo início da manhã ou pelo final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas. Manter o corpo em movimento é importante, mas sem expô-lo a condições extremas.

5. Use roupas adequadas

Peças de tecidos leves, como algodão e linho, e de cores claras são as mais indicadas para o verão. Elas facilitam a transpiração e ajudam a refletir a luz solar, mantendo o corpo mais fresco. Roupas apertadas e de tecidos sintéticos podem dificultar a evaporação do suor e aumentar a sensação de calor.

6. Proteja os olhos

A exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) também pode causar danos à visão. O uso de óculos de sol com proteção UV certificada é indispensável para proteger os olhos de problemas como a catarata. Verifique se as lentes oferecem a proteção adequada.

7. Fique atento aos sinais do corpo

Tontura, dor de cabeça, náuseas e pele quente e seca podem ser sinais de insolação ou desidratação. Ao perceber qualquer um desses sintomas, procure imediatamente um local fresco e arejado, beba bastante líquido e, se os sintomas persistirem, busque atendimento médico.

