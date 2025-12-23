Como não cair em fake news? 6 dicas para checar informações online

Com o grande volume de informações circulando diariamente, principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagens, saber diferenciar um fato de um boato se tornou uma habilidade essencial. A disseminação de notícias falsas, ou fake news, pode gerar pânico e desinformação, mas algumas atitudes simples ajudam a verificar a veracidade de um conteúdo antes de compartilhá-lo.

Adotar uma postura crítica é o primeiro passo para não cair em armadilhas. Muitas vezes, conteúdos enganosos são criados para manipular a opinião pública ou aplicar golpes. Por isso, desenvolver o hábito de checagem é fundamental para um consumo de notícias mais seguro e responsável.

1. Verifique a fonte

Antes de confiar em uma informação, analise quem a publicou. É um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade? Desconfie de sites com nomes que imitam grandes portais, mas com pequenas alterações no endereço eletrônico. Blogs anônimos ou páginas sem uma identificação clara não são fontes confiáveis de informação.

2. Leia a matéria completa

Não se limite ao título e ao subtítulo. Muitas vezes, as manchetes são sensacionalistas e criadas apenas para atrair cliques, não correspondendo ao conteúdo real do texto. Ler a matéria inteira permite compreender o contexto e verificar se as informações apresentadas são coerentes e bem fundamentadas.

3. Busque a mesma notícia em outros veículos

Quando um fato relevante acontece, ele é noticiado por diversos jornais, portais e agências de notícias. Faça uma busca rápida na internet pelo tema. Se você não encontrar a mesma informação em outros veículos de comunicação confiáveis, há uma grande chance de que a notícia seja falsa ou, no mínimo, distorcida.

4. Desconfie de linguagem alarmista

Notícias falsas frequentemente usam uma linguagem carregada de emoção, com muitos adjetivos, pontos de exclamação e palavras em caixa alta para causar impacto. Erros de português, formatação estranha e pedidos insistentes de compartilhamento, como “repasse para todos os seus contatos”, também são fortes indícios de desinformação.

5. Confira a data da publicação

Outra tática comum é compartilhar notícias antigas como se fossem recentes. Um fato que foi verdadeiro no passado pode ser usado fora de contexto para gerar confusão no presente. Sempre verifique a data de publicação da matéria antes de tirar conclusões ou encaminhar o link para outras pessoas.

6. Utilize ferramentas de checagem

Se a dúvida persistir, recorra a especialistas e a ferramentas específicas. Agências de checagem como Aos Fatos, Lupa e Comprova atuam exclusivamente na verificação de informações. Para fotos e vídeos, utilize a busca reversa de imagens (disponível em buscadores como Google e Bing) para encontrar a origem do conteúdo e checar se ele já foi desmentido.

