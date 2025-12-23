7 destinos incríveis para brasileiros que não exigem visto para entrar

Enquanto a entrada em alguns países se torna mais complexa, com novas exigências burocráticas, muitos brasileiros buscam alternativas para as próximas férias. A boa notícia é que o passaporte brasileiro continua sendo um dos mais valorizados, garantindo acesso a dezenas de nações sem a necessidade de um visto prévio. Essa facilidade permite planejar viagens incríveis com menos dor de cabeça e mais espontaneidade.

De praias caribenhas a cidades históricas na Europa, as opções são variadas e atendem a todos os perfis de viajantes. Na maioria desses lugares, basta apresentar o passaporte válido e, em alguns casos, comprovantes de passagem de volta e hospedagem. Para destinos na América do Sul, a entrada pode ser feita apenas com a carteira de identidade (RG) em bom estado de conservação.

Destinos que dispensam o visto

Argentina: A vizinha Argentina é um clássico que nunca sai de moda. Buenos Aires encanta com sua arquitetura europeia, shows de tango e gastronomia farta. Para entrar, brasileiros precisam apenas do RG. Além da capital, o país oferece paisagens deslumbrantes, como as geleiras da Patagônia e as vinícolas de Mendoza.

Portugal: Para quem sonha com a Europa, Portugal é a porta de entrada perfeita. Com o mesmo idioma e uma rica bagagem histórica, o país acolhe os brasileiros para turismo por até 90 dias sem visto. Por fazer parte do Espaço Schengen, essa permissão é válida para todo o bloco, dentro de um período de 180 dias. Cidades como Lisboa e Porto vibram com cultura e boa comida. Fique atento: a partir de 2026, será necessária uma autorização eletrônica de viagem (ETIAS), obtida online antes do embarque.

Colômbia: A Colômbia se transformou em um dos destinos mais vibrantes do continente. A histórica Cartagena, com suas muralhas e casas coloridas, é banhada pelo mar do Caribe. Já Medellín, exemplo de renovação urbana, oferece uma vida cultural agitada e um clima agradável o ano todo.

República Dominicana: Se a ideia é relaxar em praias paradisíacas com areia branca e mar azul-turquesa, a República Dominicana é a escolha certa. Destinos como Punta Cana são famosos por seus resorts com tudo incluído, perfeitos para uma viagem sem preocupações.

Chile: Prensado entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, o Chile impressiona pela diversidade de paisagens. É possível explorar o Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, esquiar perto da capital Santiago ou se aventurar pelas paisagens remotas da Patagônia.

Irlanda: Conhecida como a Ilha Esmeralda, a Irlanda atrai por suas paisagens verdes, castelos medievais e a cultura vibrante dos pubs em Dublin. Brasileiros podem permanecer por até 90 dias para turismo, aproveitando a hospitalidade local e as belas estradas cênicas.

Croácia: Com um litoral deslumbrante no Mar Adriático, a Croácia se tornou um dos destinos mais cobiçados da Europa. Como também faz parte do Espaço Schengen, segue a mesma regra de permanência de até 90 dias sem visto para brasileiros. Cidades históricas como Dubrovnik e Split servem de base para explorar ilhas paradisíacas e desfrutar de um verão inesquecível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.