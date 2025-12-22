Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Por que tantos animais silvestres estão aparecendo nas cidades?

De jiboias a capivaras, os flagrantes são cada vez mais comuns; entenda como o desmatamento e a expansão urbana causam esse fenômeno no Brasil

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
22/12/2025 18:01

compartilhe

SIGA
x
Por que tantos animais silvestres estão aparecendo nas cidades?
Com a expansão urbana, animais silvestres são cada vez mais encontrados em áreas residenciais. crédito: Rafael Barbosa/ Unsplash

De jiboias em bairros residenciais a onças-pardas em condomínios, a presença de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado cada vez mais comum em todo o Brasil, acendendo um alerta sobre o avanço humano sobre os ecossistemas. Flagrantes de capivaras em parques ou tucanos em varandas de apartamentos, antes raros, agora são frequentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O fenômeno tem uma explicação direta: a perda e a degradação de seu habitat natural. À medida que as cidades crescem de forma desordenada, florestas e matas são substituídas por asfalto e concreto. Essa expansão pressiona os animais, que perdem não apenas seu lar, mas também suas fontes de alimento e água.

Leia Mais

Sem espaço e recursos, muitos são forçados a se deslocar para as áreas urbanizadas. Eles não estão “invadindo” as cidades; na verdade, buscam sobreviver em um território que originalmente lhes pertencia. As áreas urbanas, com seu lixo e a presença de animais domésticos, podem se tornar fontes de comida fáceis.

O que leva os animais para as cidades?

Diversos fatores combinados explicam essa migração forçada. Entender as principais causas ajuda a dimensionar o problema e a buscar soluções que permitam a convivência harmônica entre pessoas e a fauna. Os motivos incluem:

  • Expansão urbana e desmatamento: a principal causa é a destruição de seus lares para a construção de casas, indústrias e estradas, o que reduz drasticamente o espaço disponível para a vida selvagem.

  • Busca por alimento e abrigo: com seus recursos naturais esgotados, os animais veem nas cidades uma oportunidade de encontrar comida, principalmente em lixeiras, e abrigos em terrenos baldios ou parques.

  • Fragmentação de habitats: rodovias e grandes construções criam barreiras que isolam populações de animais. Para se moverem entre uma área de mata e outra, eles precisam cruzar zonas urbanas, aumentando o risco de acidentes.

  • Eventos climáticos extremos: períodos de seca intensa ou grandes incêndios florestais, como os registrados com frequência no Pantanal e na Amazônia nos últimos anos, também empurram a fauna para locais onde possam encontrar água e refúgio.

Essa proximidade gera riscos para ambos os lados. Animais podem ser vítimas de atropelamentos, maus-tratos ou contaminação. Para os humanos, há o perigo de acidentes e, em casos mais raros, a transmissão de doenças.

Ao se deparar com um animal silvestre, a orientação é clara: não se aproxime, não alimente e não tente capturá-lo. O correto é manter distância e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou a Polícia Militar Ambiental de sua região. Esses órgãos possuem equipes treinadas para realizar o resgate de forma segura para todos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

animais-silvestres area-urbana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay