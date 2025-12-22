7 gafes de turistas que você não pode cometer em uma viagem

Uma foto tirada no lugar errado ou uma roupa considerada inadequada podem transformar uma viagem dos sonhos em um verdadeiro pesadelo. Muitos turistas não sabem, mas atitudes aparentemente inofensivas geram multas pesadas e, em alguns casos, até mesmo detenção em diferentes partes do mundo.

O comportamento inadequado em destinos turísticos não apenas desrespeita a cultura local, mas também pode violar leis específicas de preservação do patrimônio e da ordem pública. Para evitar problemas e aproveitar a experiência ao máximo, é fundamental conhecer algumas regras básicas.

Conheça sete gafes comuns que você deve evitar a qualquer custo em suas próximas viagens:

1. Usar roupas inadequadas em locais sagrados

Em muitos países, especialmente no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, cobrir ombros e joelhos é um sinal de respeito obrigatório para entrar em templos e mesquitas. Tentar o acesso com roupas curtas pode resultar em entrada barrada, mas, para auxiliar visitantes despreparados, alguns locais oferecem lenços ou vestimentas na entrada.

2. Tirar selfies desrespeitosas

Fazer poses ou sorrir em memoriais de guerra ou locais de tragédias, como o Memorial do Holocausto em Berlim, é visto como uma ofensa grave. Embora nem sempre resulte em multa, a atitude gera forte reprovação social e desrespeita a memória das vítimas.

3. Alimentar a vida selvagem

Pode parecer um ato de carinho, mas alimentar animais é proibido em muitos parques nacionais e cidades. Em Veneza, por exemplo, dar comida aos pombos na Praça São Marcos pode render uma multa salgada. A prática prejudica o ecossistema e a saúde dos bichos.

4. Sentar-se em monumentos históricos

Na Itália, sentar nos degraus da Escadaria Espanhola ou comer perto da Fontana di Trevi, em Roma, é proibido e pode custar centenas de euros. Medidas como essa foram criadas para preservar o patrimônio histórico da degradação causada pelo turismo em massa.

5. Levar “lembrancinhas” da natureza

Levar areia, pedras ou conchas de praias protegidas, como as da Sardenha, na Itália, é crime ambiental. Turistas já foram presos e multados em valores altíssimos ao tentar embarcar com esses itens na bagagem, que são considerados patrimônio público.

6. Ignorar gestos e costumes locais

Um gesto com a mão que é positivo em um país pode ser extremamente ofensivo em outro. O sinal de “ok”, por exemplo, é considerado um insulto em países como a Turquia e a Grécia. Pesquisar costumes básicos antes de viajar evita mal-entendidos e situações desconfortáveis.

7. Voar drones sem autorização

A popularização dos drones levou muitos destinos a criarem regras rígidas para seu uso. Voar um equipamento do tipo perto de aeroportos, áreas militares ou sobre monumentos como o Coliseu, em Roma, pode levar à apreensão do aparelho e a processos criminais.

