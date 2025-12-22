Roteiro em Paris para quem não quer ver só a Torre Eiffel; 7 dicas

Visitar Paris e não ver a Torre Eiffel parece impossível, mas a capital francesa guarda tesouros que vão muito além de seus monumentos mais famosos. Para quem busca uma experiência autêntica ou já conhece os pontos turísticos tradicionais, explorar bairros charmosos e recantos secretos revela uma cidade ainda mais fascinante.

Um roteiro alternativo permite mergulhar no dia a dia parisiense, descobrindo lugares que os próprios moradores frequentam. De mercados históricos a jardins suspensos, a cidade oferece opções que fogem do óbvio e garantem memórias únicas. Deixe o mapa turístico de lado e se aventure por uma Paris diferente.

Aqui estão sete dicas para um roteiro parisiense fora do comum:

Passeio pelo Canal Saint-Martin

Esqueça os passeios de barco lotados no rio Sena. O Canal Saint-Martin, com suas 9 eclusas e 2 pontes giratórias, oferece uma atmosfera boêmia, histórica e tranquila. Caminhe por suas margens, observe os barcos passarem e pare em um dos cafés ou bistrôs da região para sentir o verdadeiro pulso da vida parisiense. Visitar o Marché des Enfants Rouges

Localizado no bairro do Marais, este é o mercado coberto mais antigo de Paris. Em vez de apenas comprar produtos, você pode almoçar em uma de suas várias barracas, que servem desde pratos tradicionais franceses até comida marroquina e japonesa. É um programa gastronômico autêntico e delicioso. Contemplar a arte no Musée de l'Orangerie

Enquanto a maioria dos turistas enfrenta as filas do Louvre, o Musée de l'Orangerie, no Jardim das Tulherias, é um dos mais importantes museus impressionistas de Paris e oferece uma experiência artística mais intimista e impactante. O destaque são as duas salas ovais que abrigam os imensos painéis das “Ninféias” de Monet, uma obra que envolve o visitante por completo. Explorar as ruas de Le Marais

Este bairro histórico combina mansões do século XVII com as lojas mais descoladas da cidade. Caminhar sem rumo por suas ruas estreitas é a melhor maneira de descobrir pátios escondidos, galerias de arte e a charmosa Place des Vosges, uma das praças mais bonitas de Paris. Caminhar pela Promenade Plantée

Conhecida também como Coulée Verte René-Dumont, esta é uma antiga linha de trem elevada que foi transformada em um parque suspenso de 4,5 km. É o lugar perfeito para uma caminhada tranquila, oferecendo uma perspectiva única da arquitetura parisiense, longe do barulho das ruas. Descobrir o Cemitério Père-Lachaise

Pode parecer um programa incomum, mas este cemitério é um verdadeiro museu a céu aberto. Além de sua beleza arquitetônica e jardins, abriga os túmulos de personalidades como Jim Morrison, Oscar Wilde e Édith Piaf. É uma caminhada pela história e pela arte. Se perder em Montmartre, além da basílica

Todos conhecem a Basílica de Sacré-Cœur, mas o verdadeiro charme de Montmartre está em suas ruelas menos exploradas. Fuja da turística Place du Tertre e descubra pequenos ateliês, o vinhedo de Montmartre (Vigne du Clos Montmartre), um dos últimos vinhedos urbanos de Paris, e o famoso e histórico cabaré "Au Lapin Agile".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.