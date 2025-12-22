Portugal: 5 cidades incríveis para visitar além de Lisboa e Porto

Portugal vai muito além de Lisboa e Porto. Para quem busca uma experiência mais autêntica, com menos turistas e custos mais acessíveis, explorar outras regiões revela tesouros de história, cultura e gastronomia. Cidades menores oferecem um ritmo de vida mais tranquilo e um contato direto com as tradições locais, longe da agitação das grandes capitais.

Viajar para destinos alternativos permite descobrir paisagens surpreendentes, desde o verde do Minho até as planícies douradas do Alentejo. Cada localidade conta um pedaço da rica história portuguesa, com castelos medievais, ruínas romanas e centros históricos preservados que transportam o visitante para outras épocas. Selecionamos cinco cidades que merecem um lugar no seu roteiro.

Braga: a Roma portuguesa

Conhecida como o coração religioso de Portugal, Braga é uma das cidades mais antigas do país, com mais de 2.000 anos de história. Seu principal cartão-postal é o Santuário do Bom Jesus do Monte, com sua imponente escadaria barroca. O centro histórico é vibrante, repleto de igrejas, cafés charmosos e a Sé de Braga, a catedral mais antiga do país. É um destino que combina fé, arquitetura e uma energia jovem, graças à sua universidade.

Coimbra: a cidade dos estudantes

Às margens do rio Mondego, Coimbra respira conhecimento e tradição. A cidade abriga uma das universidades mais antigas da Europa, cujo campus histórico é Patrimônio Mundial da UNESCO. A Biblioteca Joanina, com sua decoração suntuosa e colônias de morcegos que protegem os livros, é uma parada obrigatória. À noite, as ruas se enchem com o som do Fado de Coimbra, cantado exclusivamente por homens com capas de estudante.

Évora: um museu a céu aberto

Capital do Alentejo, Évora é uma cidade que parece ter parado no tempo. Suas muralhas medievais protegem um centro histórico rico em monumentos, como o Templo Romano e a Sé Catedral. A atração mais peculiar é a Capela dos Ossos, cujas paredes são revestidas com ossos e crânios humanos. Évora também é a base perfeita para explorar a gastronomia e os vinhos da região alentejana.

Aveiro: a Veneza de Portugal

Cortada por canais onde deslizam os coloridos barcos moliceiros, Aveiro é uma cidade cheia de charme. Seus edifícios em estilo Arte Nova conferem uma atmosfera única, ideal para passeios a pé. Além de navegar pelos canais, vale a pena provar os "ovos moles", doce típico da região, e dar um pulo até a Costa Nova para fotografar as famosas casas listradas à beira-mar.

Sintra: um conto de fadas real

A poucos quilômetros de Lisboa, Sintra parece saída de um livro de fantasia. A serra verdejante é pontilhada por palácios e castelos extravagantes. O Palácio da Pena, com suas cores vibrantes, é o mais famoso, mas a Quinta da Regaleira, com seus jardins misteriosos e poços iniciáticos, oferece uma experiência inesquecível. O Castelo dos Mouros e o Palácio Nacional completam o cenário mágico deste destino.

