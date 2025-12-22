Roteiro em João Pessoa: o que fazer na capital paraibana em 3 dias

João Pessoa, a capital da Paraíba, oferece uma combinação única de praias urbanas, história preservada e um ritmo tranquilo. Para quem busca aproveitar o melhor da cidade em pouco tempo, um roteiro de três dias é ideal para conhecer os principais cartões-postais e mergulhar na cultura local. A cidade, conhecida como a "Porta do Sol" por abrigar a Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas, surpreende pela organização e pelo verde.

Este guia prático foi pensado para otimizar sua visita, equilibrando passeios culturais, contato com a natureza e momentos de lazer. Prepare-se para descobrir por que a capital paraibana se tornou um dos destinos mais procurados do Nordeste brasileiro.

Dia 1: história e mar

Comece o dia explorando o Centro Histórico, um dos mais importantes do país. Caminhe pelas ruas de paralelepípedos e admire os casarões coloniais coloridos da Praça Antenor Navarro. O destaque da região é o Conjunto Franciscano, um complexo arquitetônico barroco que impressiona pela riqueza dos detalhes e pela imponência.

À tarde, o foco muda para o mar. As piscinas naturais de Picãozinho, formadas próximo à costa de Tambaú, são um programa imperdível. O passeio de catamarã leva até os recifes de corais, onde é possível nadar com peixes coloridos em águas cristalinas. O acesso depende da maré baixa, então consulte a tábua de marés em sites especializados ou aplicativos antes de agendar o passeio.

Dia 2: litoral e ciência

Reserve o segundo dia para conhecer as famosas praias urbanas. Comece pela orla de Tambaú e siga até Cabo Branco, ideal para uma caminhada ou passeio de bicicleta pela ciclovia. No extremo da praia fica o Farol do Cabo Branco, localizado sobre uma falésia que proporciona uma vista panorâmica do oceano Atlântico.

Próximo ao farol está a Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas. Aproveite o fim de tarde para visitar a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o local oferece exposições interativas e atividades culturais, além de uma arquitetura que vale a visita por si só.

Dia 3: artesanato e pôr do sol

Use a manhã do último dia para as compras. O Mercado de Artesanato Paraibano (MAP) reúne o melhor da produção local em dezenas de lojas. É o lugar perfeito para encontrar redes, rendas, cerâmicas e iguarias regionais, como cachaças e doces típicos.

Para fechar a viagem, prepare-se para um dos espetáculos mais famosos da Paraíba. No fim da tarde, siga para a Praia do Jacaré, no município vizinho de Cabedelo, a poucos quilômetros da capital. Lá, ao som do "Boléro" de Ravel tocado ao vivo por um saxofonista em uma canoa, o sol se despede em um cenário inesquecível sobre o rio Paraíba.

