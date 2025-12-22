Assine
overlay
Início Trends
Turismo

7 destinos baratos para curtir o verão no Brasil

Quer aproveitar a estação mais quente do ano sem gastar muito? Conheça lugares incríveis, do litoral ao interior, com preços que cabem no bolso

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
22/12/2025 15:08

compartilhe

SIGA
x
7 destinos baratos para curtir o verão no Brasil
Desfrute das paisagens incríveis do Brasil, com praias paradisíacas que cabem no seu bolso neste verão. crédito: Turismo Bahia/ Divulgação Porto Seguro

O verão, que começou oficialmente em 21 de dezembro, desperta a vontade de viajar e aproveitar o calor. Para quem busca um bom descanso sem comprometer o orçamento, o Brasil oferece opções que combinam paisagens incríveis e preços acessíveis. Planejar a viagem para destinos menos badalados ou fora do roteiro óbvio pode garantir uma experiência memorável e econômica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De praias paradisíacas a refúgios no interior, é possível encontrar lugares que atendem a todos os gostos. A chave é pesquisar por hospedagens, passeios e gastronomia com custos mais baixos, mas que não abrem mão da qualidade. Explorar cidades litorâneas vizinhas a grandes capitais ou destinos de ecoturismo pode ser uma excelente estratégia para fugir dos altos preços da alta temporada.

Leia Mais

Pensando nisso, separamos sete lugares para você curtir a estação mais quente do ano sem gastar uma fortuna.

  • Cabo Frio (RJ): Vizinha de Búzios e Arraial do Cabo, a cidade oferece praias de areia branca e águas cristalinas, como a Praia do Forte, com uma estrutura mais econômica. A oferta de hospedagem é ampla e com preços mais competitivos, tornando-a uma base inteligente para explorar a Região dos Lagos.

  • Porto Seguro (BA): Um clássico que nunca sai de moda. O destino baiano une história, praias movimentadas e uma vida noturna agitada. Com uma grande variedade de voos e pacotes, é possível encontrar promoções que fazem a viagem caber no bolso, especialmente nos distritos de Arraial d'Ajuda e Trancoso, que possuem opções de pousadas mais simples.

  • Maragogi (AL): Conhecido como o "Caribe brasileiro", o local encanta com suas piscinas naturais, as Galés. Embora pareça um destino caro, Maragogi tem pousadas e restaurantes com bom custo-benefício. O segredo é evitar os resorts de luxo e optar por acomodações familiares para economizar.

  • Capitólio (MG): Para quem prefere água doce, Capitólio é a escolha ideal. O "mar de Minas" oferece passeios de lancha pelos cânions do Lago de Furnas e cachoeiras exuberantes. A cidade tem uma estrutura turística em desenvolvimento, com muitas opções de camping e pousadas com preços justos.

  • Caldas Novas (GO): Famosa por suas águas termais, é um destino perfeito para relaxar. Além dos grandes parques aquáticos, a cidade goiana conta com hotéis e clubes com diárias acessíveis. É uma ótima opção para famílias que buscam diversão e tranquilidade sem gastar muito.

  • Ilha do Mel (PR): Um refúgio ecológico no litoral paranaense onde carros não entram. O acesso é feito apenas por barco, e o clima rústico se reflete nas pousadas simples e charmosas. É o lugar perfeito para quem quer se desconectar em praias selvagens, como a Praia de Fora e a do Farol.

  • São Miguel do Gostoso (RN): Com ventos fortes que atraem praticantes de kitesurf e windsurf, esta vila de pescadores mantém um ambiente tranquilo e acolhedor. As praias quase desertas e o ritmo lento da cidade são um convite ao descanso. A estrutura ainda é mais barata que a da vizinha Pipa.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

praias verao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay