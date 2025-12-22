7 destinos baratos para curtir o verão no Brasil

O verão, que começou oficialmente em 21 de dezembro, desperta a vontade de viajar e aproveitar o calor. Para quem busca um bom descanso sem comprometer o orçamento, o Brasil oferece opções que combinam paisagens incríveis e preços acessíveis. Planejar a viagem para destinos menos badalados ou fora do roteiro óbvio pode garantir uma experiência memorável e econômica.

De praias paradisíacas a refúgios no interior, é possível encontrar lugares que atendem a todos os gostos. A chave é pesquisar por hospedagens, passeios e gastronomia com custos mais baixos, mas que não abrem mão da qualidade. Explorar cidades litorâneas vizinhas a grandes capitais ou destinos de ecoturismo pode ser uma excelente estratégia para fugir dos altos preços da alta temporada.

Pensando nisso, separamos sete lugares para você curtir a estação mais quente do ano sem gastar uma fortuna.

Cabo Frio (RJ): Vizinha de Búzios e Arraial do Cabo, a cidade oferece praias de areia branca e águas cristalinas, como a Praia do Forte, com uma estrutura mais econômica. A oferta de hospedagem é ampla e com preços mais competitivos, tornando-a uma base inteligente para explorar a Região dos Lagos.

Porto Seguro (BA): Um clássico que nunca sai de moda. O destino baiano une história, praias movimentadas e uma vida noturna agitada. Com uma grande variedade de voos e pacotes, é possível encontrar promoções que fazem a viagem caber no bolso, especialmente nos distritos de Arraial d'Ajuda e Trancoso, que possuem opções de pousadas mais simples.

Maragogi (AL): Conhecido como o "Caribe brasileiro", o local encanta com suas piscinas naturais, as Galés. Embora pareça um destino caro, Maragogi tem pousadas e restaurantes com bom custo-benefício. O segredo é evitar os resorts de luxo e optar por acomodações familiares para economizar.

Capitólio (MG): Para quem prefere água doce, Capitólio é a escolha ideal. O "mar de Minas" oferece passeios de lancha pelos cânions do Lago de Furnas e cachoeiras exuberantes. A cidade tem uma estrutura turística em desenvolvimento, com muitas opções de camping e pousadas com preços justos.

Caldas Novas (GO): Famosa por suas águas termais, é um destino perfeito para relaxar. Além dos grandes parques aquáticos, a cidade goiana conta com hotéis e clubes com diárias acessíveis. É uma ótima opção para famílias que buscam diversão e tranquilidade sem gastar muito.

Ilha do Mel (PR): Um refúgio ecológico no litoral paranaense onde carros não entram. O acesso é feito apenas por barco, e o clima rústico se reflete nas pousadas simples e charmosas. É o lugar perfeito para quem quer se desconectar em praias selvagens, como a Praia de Fora e a do Farol.

São Miguel do Gostoso (RN): Com ventos fortes que atraem praticantes de kitesurf e windsurf, esta vila de pescadores mantém um ambiente tranquilo e acolhedor. As praias quase desertas e o ritmo lento da cidade são um convite ao descanso. A estrutura ainda é mais barata que a da vizinha Pipa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.