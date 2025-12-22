'Não é só ciúme': 7 sinais de um relacionamento abusivo para ficar alerta

Casos de violência contra a mulher, que ganham destaque no noticiário, frequentemente revelam um padrão assustador: a agressão física costuma ser o último estágio de um ciclo de abuso. Antes dos hematomas, surgem sinais sutis de controle e manipulação, muitas vezes confundidos com excesso de cuidado ou ciúme.

Reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para quebrar o ciclo e buscar ajuda. Identificar um relacionamento abusivo nem sempre é simples. Fique atenta a sete comportamentos que servem como importantes sinais de alerta.

Isolamento progressivo: o parceiro começa a criticar seus amigos e familiares, criando conflitos ou desculpas para que você se afaste deles. O objetivo é minar sua rede de apoio, deixando você mais vulnerável e dependente emocionalmente dele. Controle excessivo: ele monitora suas redes sociais, exige senhas e quer saber onde você está e com quem fala a todo momento. Esse comportamento não é cuidado, mas uma tentativa de controlar suas ações e limitar sua liberdade. Críticas constantes: comentários que diminuem sua inteligência, aparência ou opiniões, mesmo que disfarçados de "brincadeira". Essa tática visa destruir sua autoestima, fazendo com que você se sinta insegura e incapaz de viver sem ele. Ciúme desproporcional: crises de ciúme por motivos pequenos ou imaginários são um claro sinal de possessividade. Ele pode acusá-la de traição sem qualquer evidência, usando o ciúme como justificativa para o controle. Manipulação financeira: ele controla o dinheiro, questiona todos os seus gastos ou impede que você trabalhe e tenha sua própria renda. A dependência financeira é uma poderosa ferramenta de aprisionamento em um relacionamento abusivo. Ameaças veladas ou diretas: a intimidação pode começar de forma sutil, com ameaças de terminar o relacionamento ou de se machucar caso você o deixe. Em estágios mais graves, as ameaças podem se estender a você, seus filhos ou até animais de estimação. Ciclo de explosão e carinho: o relacionamento parece uma montanha-russa, alternando momentos de raiva e agressividade com demonstrações intensas de carinho e pedidos de desculpa. Essa instabilidade cria um ambiente de medo e confusão, conhecido como o ciclo da violência.

Se você está em um relacionamento abusivo ou conhece alguém que precisa de ajuda, não hesite em procurar apoio. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e confidencial, pelo número 180.

