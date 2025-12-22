Rota da gastronomia: um roteiro de 3 dias pelas cidades de Minas Gerais

Minas Gerais foi eleito recentemente um dos melhores destinos gastronômicos do mundo para 2026 pela revista Condé Nast Traveler, uma das principais publicações de turismo e lifestyle do planeta. Para quem deseja mergulhar nesses sabores, preparamos um roteiro de três dias que combina história, cultura e, claro, muita comida boa. O percurso passa por Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte, cidades que são o coração da culinária mineira.

A viagem oferece uma experiência completa, desde pratos tradicionais preparados em fogão a lenha até as criações inovadoras de chefs contemporâneos. Sendo o único destino brasileiro na lista, o estado se destaca pela riqueza de ingredientes e técnicas que tornam essa cozinha única. Prepare-se para encontrar muito mais do que pão de queijo.

Dia 1: Charme e tradição em Tiradentes

Comece o roteiro em Tiradentes, onde o cenário colonial serve de palco para uma gastronomia sofisticada e, ao mesmo tempo, de raiz. A cidade é famosa por seus restaurantes que valorizam ingredientes locais e por sediar o tradicional Festival Cultura e Gastronomia. Passeie pelas ruas de pedra e aproveite para almoçar em um local que ofereça o clássico frango com quiabo ou a costelinha com ora-pro-nóbis.

À noite, a cidade se ilumina e o clima fica ainda mais convidativo. É a oportunidade ideal para provar pratos mais elaborados, como o leitão à pururuca, um dos carros-chefes da região. Não deixe de visitar as lojinhas de doces para levar para casa compotas, goiabadas e o autêntico doce de leite mineiro.

Dia 2: Sabores com história em Ouro Preto

O segundo dia é em Ouro Preto, cidade que respira a história do ciclo do ouro. Aqui, a culinária reflete a herança dos tropeiros e a fartura das antigas fazendas. Pratos robustos como o feijão tropeiro e o tutu à mineira são paradas obrigatórias para entender a alma da cozinha local. Restaurantes instalados em casarões históricos tornam a refeição uma verdadeira viagem no tempo.

Explore o Mercado Municipal para descobrir cachaças artesanais, queijos da Serra da Canastra — cujo modo de fazer artesanal é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil — e temperos frescos. É o lugar perfeito para um lanche rápido com um pão de queijo recém-assado. A experiência conecta o visitante diretamente com os produtores e a origem dos sabores.

Dia 3: O coração pulsante de Belo Horizonte

O roteiro termina na capital, Belo Horizonte, reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia e famosa por sua vibrante cultura de botecos. O ponto de partida é o Mercado Central, um labirinto de cores, aromas e sons. Lá, a dica é provar o famoso fígado com jiló acompanhado de uma cerveja gelada ou simplesmente se perder entre as bancas de queijos, pimentas e artesanato.

A cidade oferece um leque gastronômico que vai dos bares mais tradicionais, com comida de estufa e porções generosas, a restaurantes de alta gastronomia que reinventam clássicos mineiros. Caminhar pelo bairro de Lourdes ou Savassi revela dezenas de opções para fechar a viagem com uma experiência que mostra por que a comida de Minas é tão aclamada.

