Assine
overlay
Início Trends
Gastronomia

Culinária mineira: 7 pratos que brilham entre os melhores do mundo

Reconhecida internacionalmente, a cozinha de Minas conquista o mundo; veja pratos essenciais, do pão de queijo ao frango com quiabo

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
22/12/2025 12:35

compartilhe

SIGA
x
Culinária mineira: 7 pratos que brilham entre os melhores do mundo
O pão de queijo, símbolo maior da culinária mineira, é uma das sete delícias que definem o sabor do estado. crédito: Rodolfo Allen/ Unsplash

A cozinha de Minas Gerais conquistou oficialmente seu lugar de destaque no cenário gastronômico mundial. Em 2023, o guia internacional TasteAtlas classificou a culinária mineira como a 30ª melhor do mundo e a número um do Brasil. O reconhecimento foi reforçado pela prestigiada revista Condé Nast Traveler, que elegeu o estado como um dos principais destinos gastronômicos para se visitar em 2026. Essa celebração global confirma a força de uma cozinha que mistura tradição, história e ingredientes únicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A culinária mineira vai além de pratos bem executados, oferecendo uma experiência de afeto e memória. Suas receitas, passadas entre gerações, transformam ingredientes simples como milho, feijão e carne de porco em verdadeiros banquetes que aquecem o estômago e o coração de quem prova.

Leia Mais

Esse sucesso se deve à autenticidade e à preservação de técnicas ancestrais, que valorizam o produtor local e o tempo de preparo de cada alimento. Para entender por que Minas Gerais brilha no cenário mundial, vale a pena conhecer os pratos que são a base dessa identidade cultural e saborosa.

7 pratos que definem a culinária mineira

  • Pão de Queijo: Símbolo máximo do estado, essa pequena delícia de polvilho e queijo é crocante por fora e elástica por dentro. Ideal para o café da manhã ou para acompanhar um café fresco a qualquer hora do dia.

  • Frango com Quiabo: Um clássico que representa a alma da "comida de vó". O frango, cozido lentamente, fica suculento e o quiabo, preparado sem baba, complementa o prato com um sabor inconfundível.

  • Tutu de Feijão: Feito com feijão cozido e engrossado com farinha de mandioca, o tutu é um acompanhamento robusto e cremoso. Geralmente é servido com linguiça frita, torresmo e couve refogada.

  • Feijão Tropeiro: Um prato completo que homenageia os antigos condutores de tropas. Leva feijão, farinha, linguiça, torresmo, ovos e couve, resultando em uma combinação rica em texturas e sabores.

  • Doce de Leite: A sobremesa mineira por excelência. Com sua textura aveludada e sabor caramelizado, pode ser consumido puro, com um pedaço de queijo minas ou como recheio de outras guloseimas.

  • Queijo Minas: Não é apenas um ingrediente, mas uma estrela por si só. Seja na versão frescal, meia cura ou curado, seu sabor suave e único é a base para o pão de queijo e dezenas de outras receitas.

  • Costelinha com Ora-pro-nóbis: Este prato une a suculenta costelinha de porco a uma planta nativa rica em nutrientes. O resultado é um ensopado marcante, cheio de sabor e tradição, que mostra a diversidade dos ingredientes locais.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

culinaria-mineira minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay