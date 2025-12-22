Culinária mineira: 7 pratos que brilham entre os melhores do mundo

A cozinha de Minas Gerais conquistou oficialmente seu lugar de destaque no cenário gastronômico mundial. Em 2023, o guia internacional TasteAtlas classificou a culinária mineira como a 30ª melhor do mundo e a número um do Brasil. O reconhecimento foi reforçado pela prestigiada revista Condé Nast Traveler, que elegeu o estado como um dos principais destinos gastronômicos para se visitar em 2026. Essa celebração global confirma a força de uma cozinha que mistura tradição, história e ingredientes únicos.

A culinária mineira vai além de pratos bem executados, oferecendo uma experiência de afeto e memória. Suas receitas, passadas entre gerações, transformam ingredientes simples como milho, feijão e carne de porco em verdadeiros banquetes que aquecem o estômago e o coração de quem prova.

Esse sucesso se deve à autenticidade e à preservação de técnicas ancestrais, que valorizam o produtor local e o tempo de preparo de cada alimento. Para entender por que Minas Gerais brilha no cenário mundial, vale a pena conhecer os pratos que são a base dessa identidade cultural e saborosa.

7 pratos que definem a culinária mineira

Pão de Queijo : Símbolo máximo do estado, essa pequena delícia de polvilho e queijo é crocante por fora e elástica por dentro. Ideal para o café da manhã ou para acompanhar um café fresco a qualquer hora do dia.

Frango com Quiabo: Um clássico que representa a alma da "comida de vó". O frango, cozido lentamente, fica suculento e o quiabo, preparado sem baba, complementa o prato com um sabor inconfundível.

Tutu de Feijão: Feito com feijão cozido e engrossado com farinha de mandioca, o tutu é um acompanhamento robusto e cremoso. Geralmente é servido com linguiça frita, torresmo e couve refogada.

Feijão Tropeiro : Um prato completo que homenageia os antigos condutores de tropas. Leva feijão, farinha, linguiça, torresmo, ovos e couve, resultando em uma combinação rica em texturas e sabores.

Doce de Leite: A sobremesa mineira por excelência. Com sua textura aveludada e sabor caramelizado, pode ser consumido puro, com um pedaço de queijo minas ou como recheio de outras guloseimas.

Queijo Minas: Não é apenas um ingrediente, mas uma estrela por si só. Seja na versão frescal, meia cura ou curado, seu sabor suave e único é a base para o pão de queijo e dezenas de outras receitas.

Costelinha com Ora-pro-nóbis: Este prato une a suculenta costelinha de porco a uma planta nativa rica em nutrientes. O resultado é um ensopado marcante, cheio de sabor e tradição, que mostra a diversidade dos ingredientes locais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.