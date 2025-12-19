Alerta aos idosos: 5 golpes com celular que estão cada vez mais comuns

O aumento do uso de celulares por pessoas idosas trouxe conveniência, mas também acendeu um alerta nacional para um problema crescente: os golpes digitais. Criminosos se aproveitam da menor familiaridade com a tecnologia para aplicar fraudes que podem resultar em grandes prejuízos financeiros e emocionais, tornando a informação uma das principais ferramentas de defesa.

Seja por meio de um celular roubado ou de técnicas de engenharia social, os golpistas conseguem acessar aplicativos de bancos, realizar transferências via Pix, solicitar empréstimos e fazer compras em nome da vítima. As táticas exploram a confiança e, muitas vezes, o medo, transformando um simples clique em um grande transtorno.

Para evitar que mais pessoas se tornem vítimas, é fundamental conhecer as táticas mais comuns usadas pelos golpistas. Estar informado é o primeiro passo para se proteger e também para ajudar familiares e amigos a não caírem nessas armadilhas.

Conheça os golpes mais comuns

1. Golpe da falsa central de atendimento

O criminoso liga se passando por um funcionário do banco e informa sobre uma transação suspeita na conta da vítima. Para "cancelar" a operação, ele pede que a pessoa instale um aplicativo ou forneça senhas, o que na verdade dá aos golpistas acesso total ao celular.

2. Parente em apuros via WhatsApp

Golpistas usam um número desconhecido com a foto de um familiar e enviam mensagens pedindo uma transferência urgente. Eles alegam uma emergência, como um problema com o carro ou uma questão de saúde, para pressionar a vítima a enviar dinheiro rapidamente via Pix.

3. Links falsos por SMS ou e-mail

A vítima recebe uma mensagem com uma oferta imperdível, uma atualização cadastral ou um aviso de segurança. O link leva a uma página falsa, idêntica à de um banco ou loja, onde os dados de login, senha e cartão de crédito são roubados quando digitados.

4. Falso funcionário de empresa ou governo

Alguém entra em contato dizendo ser do INSS ou de uma companhia de luz, por exemplo. Com a desculpa de realizar uma prova de vida online ou uma atualização de dados, solicitam informações pessoais e até mesmo fotos de documentos, que são usadas para abrir contas e pedir empréstimos.

5. Aplicativo espião

Nesta tática, os criminosos convencem o idoso a instalar um aplicativo sob o pretexto de ser uma atualização de segurança ou um programa de suporte técnico. O software, na verdade, permite que eles acessem o celular remotamente, visualizando senhas e controlando apps bancários.

