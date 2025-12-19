Roteiro cultural em BH: pelas ruas e esquinas do Clube da Esquina

A recente partida de Lô Borges, em novembro de 2024, um dos ícones do Clube da Esquina, reacendeu o interesse pelos locais que marcaram a história do movimento que projetou a música mineira para o mundo. É a oportunidade ideal para percorrer as ruas e esquinas de Belo Horizonte que serviram de cenário para Milton Nascimento, os irmãos Borges e outros gênios.

O roteiro passa por pontos emblemáticos, principalmente no bairro Santa Tereza, considerado o berço do grupo. A região, com suas ruas tranquilas e casario antigo, ainda preserva a atmosfera que inspirou canções que se tornaram clássicos da música popular brasileira.

A esquina mais famosa de Santa Tereza

O ponto de partida obrigatório é o cruzamento da rua Divinópolis com a rua Paraisópolis. A esquina foi eternizada na capa do icônico álbum duplo “Clube da Esquina”, de 1972, em uma foto dos meninos Cacau e Tonho. Hoje, o local é um ponto de peregrinação para fãs e um símbolo da amizade que uniu os músicos.

Bar do Museu: a memória viva do Clube

Embora o histórico ponto de encontro no centro da cidade fosse o bar Saloon, hoje a principal referência em Santa Tereza é o Bar do Museu Clube da Esquina, localizado na Rua Paraisópolis, 738. O espaço funciona como um memorial vivo, reunindo fãs, músicos e turistas. É o lugar perfeito para tomar um café, ver fotos históricas e mergulhar nas histórias por trás das canções.

Edifício Levy: onde tudo começou

No centro da cidade, o Edifício Levy foi fundamental para o surgimento do movimento. Foi neste prédio que Milton Nascimento morou quando chegou a Belo Horizonte e conheceu os irmãos Márcio, Lô e Marilton Borges. O apartamento da família, que tinha 11 filhos, se transformou em um centro criativo onde muitas das primeiras composições nasceram.

O roteiro por Santa Tereza pode ser feito a pé, permitindo uma imersão completa na atmosfera que deu origem a um dos movimentos mais importantes da música brasileira. Cada rua e esquina do bairro guarda um pouco da história de canções que marcaram gerações e continuam a influenciar artistas até hoje.

