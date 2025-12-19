7 sintomas do sarampo que você não pode ignorar em crianças e adultos

O Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo nos últimos anos devido à queda na cobertura vacinal, o que acende um alerta para pais e adultos. Altamente contagiosa, a doença pode evoluir para quadros graves se não for identificada e tratada corretamente. Saber reconhecer os primeiros sinais é fundamental para buscar ajuda médica imediata e evitar a transmissão do vírus.

O sarampo é causado por um vírus e sua transmissão ocorre por meio de tosse, espirros ou contato próximo com secreções de pessoas infectadas. Os sintomas iniciais podem ser facilmente confundidos com os de um resfriado comum, o que atrasa o diagnóstico e aumenta o risco de contágio. A evolução do quadro, no entanto, revela características bem específicas.

Sintomas do sarampo para ficar de olho

Os sinais da doença costumam aparecer de forma gradual, em média de 10 a 12 dias após a infecção. É importante observar a ordem e a combinação em que eles se manifestam para diferenciar o sarampo de outras viroses. Confira os sete sintomas mais comuns:

1. Febre alta: geralmente é o primeiro sintoma a surgir, com temperaturas que podem passar dos 38,5?°C. A febre costuma ser persistente e dura alguns dias, marcando o início da infecção.

2. Tosse, coriza e olhos vermelhos: logo após a febre, é comum o aparecimento de tosse seca e insistente, nariz escorrendo e conjuntivite, com olhos avermelhados, lacrimejantes e sensíveis à luz.

3. Manchas brancas na boca: conhecidas como manchas de Koplik, são pequenos pontos vermelhos brilhantes com centro branco ou branco-azulado que aparecem na parte interna das bochechas, especialmente próximo aos molares. Elas surgem antes das manchas na pele e são um sinal clássico da doença.

4. Manchas vermelhas no corpo: este é o sintoma mais conhecido. As manchas, chamadas de exantema, são avermelhadas e aparecem primeiro no rosto e atrás das orelhas, espalhando-se depois para o resto do corpo.

5. Mal-estar intenso: a pessoa infectada geralmente apresenta um cansaço extremo, dores no corpo e perda de energia, sentindo-se muito debilitada durante o período da doença.

6. Perda de apetite: a combinação de febre alta, dores e mal-estar geral frequentemente leva à falta de vontade de comer, o que pode agravar o quadro de fraqueza.

7. Sensibilidade à luz: a fotofobia, ou sensibilidade aumentada à luz, é comum devido à inflamação nos olhos (conjuntivite). Ambientes muito claros podem causar desconforto e dor.

O sarampo é uma doença grave que pode levar a complicações sérias, como pneumonia, infecções de ouvido e até encefalite, que é a inflamação do cérebro. Ao identificar a combinação desses sintomas, especialmente a febre seguida pelas manchas na pele, a recomendação é procurar uma unidade de saúde imediatamente.

A principal forma de prevenção é a vacinação. Para interromper a circulação do vírus, é necessário que 95% da população esteja vacinada. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é segura, eficaz e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Pessoas com até 29 anos devem ter duas doses, enquanto adultos de 30 a 59 anos precisam ter recebido pelo menos uma dose.

