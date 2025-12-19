PIS, 13º, FGTS: 5 direitos do trabalhador que você precisa conhecer
A legislação trabalhista brasileira prevê diversos benefícios importantes para quem tem carteira assinada; saiba quais são e como funcionam
Trabalhadores com carteira assinada no Brasil contam com uma série de direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que vão além do salário mensal. Conhecer esses benefícios é fundamental para o planejamento financeiro e para garantir que a legislação seja cumprida.
Esses recursos representam uma proteção importante em diversas situações, desde o planejamento das férias até a segurança em caso de demissão. Para entender melhor como funcionam, listamos cinco dos principais direitos garantidos por lei.
13º salário
Também conhecido como gratificação de Natal, o 13º salário é um pagamento extra que corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado no ano. O valor deve ser pago pelo empregador em duas parcelas.
A primeira parcela, equivalente a 50% do valor total, pode ser paga entre fevereiro e novembro, com prazo limite de 30 de novembro. A segunda metade precisa ser depositada até o dia 20 de dezembro, com o desconto do Imposto de Renda e do INSS.
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
O FGTS funciona como uma poupança para o trabalhador. Todo mês, a empresa deposita 8% do salário bruto do funcionário em uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal. Esse valor não é descontado do pagamento do empregado.
O saldo pode ser sacado em situações específicas, como demissão sem justa causa, compra de imóvel, aposentadoria ou em caso de doenças graves. O saque-aniversário é outra modalidade que permite a retirada de parte do saldo anualmente.
Férias remuneradas
Após cada período de 12 meses de trabalho, o funcionário tem direito a 30 dias de férias remuneradas. A lei determina que o pagamento das férias deve ser feito até dois dias antes do início do período de descanso.
O valor a ser recebido corresponde ao salário mensal acrescido de um terço constitucional. É um direito que visa garantir o descanso e a recuperação física e mental do trabalhador.
Abono Salarial (PIS/Pasep)
O abono salarial é um benefício anual no valor de até um salário mínimo. A busca por informações sobre o calendário de pagamentos, como o de 2026, costuma aumentar conforme o ano avança, já que muitos usam o recurso para planejar as finanças.
Para ter direito, é preciso ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, ter recebido em média até dois salários mínimos mensais e estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. O valor é proporcional ao tempo trabalhado.
Aviso prévio
O aviso prévio é a comunicação antecipada da rescisão de um contrato de trabalho. Se a decisão parte da empresa, ela pode exigir que o funcionário trabalhe por mais 30 dias ou pagar o salário referente a esse período sem a necessidade do trabalho. Esse último caso é conhecido como aviso prévio indenizado. Além dos 30 dias, a lei garante o aviso prévio proporcional, que acrescenta 3 dias para cada ano de serviço na mesma empresa, limitado a um total de 90 dias.
Caso o pedido de demissão seja do funcionário, ele também precisa comunicar a empresa com antecedência. Se não cumprir o período, o empregador pode descontar o valor correspondente do seu acerto final.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.