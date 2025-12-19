Recesso de fim de ano: 7 destinos baratos para viajar pelo Brasil

O recesso de fim de ano se aproxima e, com ele, a oportunidade para uma merecida pausa na rotina. Para quem planeja viajar pelo Brasil sem comprometer o orçamento, existem diversas opções que combinam paisagens incríveis, cultura e um excelente custo-benefício.

Seja na praia, na serra ou em cidades históricas, é possível encontrar destinos acessíveis para todos os perfis de viajantes. Planejar com antecedência ajuda a garantir preços mais baixos em passagens e hospedagens, tornando a experiência ainda mais econômica.

Opções para todos os gostos e bolsos

Porto de Galinhas (PE): Famoso por suas piscinas naturais de águas cristalinas, o balneário pernambucano oferece uma vasta rede de pousadas e restaurantes com preços variados. Apesar da fama, é possível encontrar opções econômicas, principalmente se a hospedagem for um pouco afastada do centro.

Ouro Preto (MG): Viajar para esta cidade mineira é como voltar no tempo. Repleta de igrejas barrocas e ladeiras de pedra, a cidade respira história. A gastronomia local é um atrativo à parte, com pratos saborosos e acessíveis. As pousadas no centro histórico costumam ter bom custo-benefício.

Chapada dos Veadeiros (GO): Para os amantes da natureza e do ecoturismo, este é o destino ideal. Com inúmeras cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes, a Chapada oferece uma imersão completa no cerrado. As cidades de Alto Paraíso e São Jorge servem como base e possuem campings e pousadas simples.

Ilha Grande (RJ): Localizada na costa do Rio de Janeiro, a ilha é um paraíso sem carros, com mais de 100 praias e trilhas em meio à Mata Atlântica. A Vila do Abraão concentra a maior parte da infraestrutura, com opções de hospedagem para todos os bolsos e barcos que levam às praias mais distantes.

Foz do Iguaçu (PR): Além de abrigar as Cataratas do Iguaçu, eleitas uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza, a cidade oferece uma experiência multicultural na fronteira com Argentina e Paraguai. A ampla oferta de hotéis e voos torna o destino competitivo em termos de preço.

João Pessoa (PB): Conhecida por ser uma capital tranquila e arborizada do Nordeste, a cidade se destaca pelas praias urbanas bem estruturadas e pelos preços justos. A orla de Tambaú e o pôr do sol na Praia do Jacaré são passeios imperdíveis e gratuitos.

Monte Verde (MG): Para quem busca um clima de montanha, o distrito mineiro é uma alternativa charmosa e mais barata que outros destinos de serra famosos. Com arquitetura de inspiração europeia e muitas opções de trilhas, o local é perfeito para casais e famílias que buscam tranquilidade.

