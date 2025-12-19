Gripe K, H1N1, Covid: qual a diferença entre os sintomas de cada uma?

A confirmação, em dezembro de 2025, de casos da "Gripe K" — uma variação genética (subclado K) do vírus Influenza A (H3N2) — no Brasil acendeu um alerta em todo o país. Ao todo, o Ministério da Saúde confirmou quatro casos: um no Pará, associado a viagem internacional, e três no Mato Grosso do Sul. Com tantos vírus respiratórios circulando ao mesmo tempo, como o H1N1 e a Covid-19, diferenciar os sintomas de cada um se tornou um desafio diário para muitas pessoas.

Embora compartilhem sinais semelhantes, como febre e tosse, existem particularidades que podem ajudar a identificar o problema. Entender essas nuances é fundamental para saber como agir e quando procurar ajuda médica, especialmente para grupos de risco como idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

Principais sinais de cada doença

A confusão entre as infecções é compreensível, pois todas afetam o sistema respiratório. No entanto, a forma como os sintomas se manifestam e sua intensidade costumam variar. A melhor maneira de diferenciar os sintomas é observar o conjunto de sinais e a evolução do quadro clínico.

Veja abaixo as características mais comuns de cada uma:

Gripe (H1N1 e H3N2, incluindo o subclado K): Por serem causadas pelo vírus Influenza, os quadros são muito semelhantes. A doença geralmente começa de forma súbita, com febre alta, dores intensas no corpo e na cabeça, e um mal-estar generalizado. Tosse seca e dor de garganta também são comuns desde o início.

Covid-19: Os sintomas podem variar muito dependendo da variante do vírus e da resposta imunológica de cada pessoa. Frequentemente, o quadro se inicia de maneira mais gradual, com sintomas leves como coriza, dor de garganta e cansaço. A perda de olfato e paladar, embora menos comum com as variantes mais recentes, ainda é um sinal distintivo da doença. Febre e tosse também podem estar presentes.

Até o momento, não há evidências de que o subclado K cause quadros mais graves que a gripe comum.

Quando procurar um médico

A principal diferença entre a gripe e a Covid-19 está na intensidade inicial. A gripe tende a ser mais abrupta e debilitante nos primeiros dias, com dores musculares que deixam a pessoa "derrubada". Já a Covid-19 pode evoluir com o tempo, apresentando complicações respiratórias mais graves, como a falta de ar.

É importante ressaltar que apenas o teste laboratorial pode confirmar o diagnóstico com certeza. A orientação é procurar atendimento médico se surgirem sinais de alerta, como dificuldade para respirar, dor persistente no peito, confusão mental ou febre que não cede com medicamentos comuns. A automedicação não é recomendada.

As vacinas contra a gripe disponíveis no SUS protegem contra formas graves da doença, inclusive as causadas pelo subclado K. A vacinação é especialmente recomendada para grupos prioritários.

