Georgia: um roteiro de 7 dias pelo país de montanhas e mosteiros

Imagine um país na região do Cáucaso, na divisa entre a Europa e a Ásia, onde montanhas imponentes guardam mosteiros milenares e a cultura do vinho remonta há mais de 8 mil anos. Essa é a Geórgia, um destino que vem ganhando destaque por suas paisagens deslumbrantes, história rica e uma gastronomia única. Para quem busca uma viagem surpreendente, o país oferece uma combinação perfeita de aventura e cultura.

Explorar a Geórgia em uma semana é uma excelente forma de mergulhar em seus principais atrativos. Um roteiro bem planejado permite conhecer desde a vibrante capital, Tbilisi, até as remotas vilas do Cáucaso, proporcionando uma experiência completa e inesquecível.

Roteiro sugerido de 7 dias na Geórgia

Este itinerário cobre os pontos mais emblemáticos do país, equilibrando cidades, natureza e história.

Dias 1 e 2: Tbilisi, a capital charmosa

Comece sua jornada explorando as ruas de paralelepípedos da cidade velha. Visite a Fortaleza de Narikala para vistas panorâmicas, relaxe nas famosas casas de banho de enxofre e atravesse a moderna Ponte da Paz. À noite, mergulhe na culinária local, provando pratos como o khachapuri (pão recheado com queijo) e o khinkali (massa recheada).

Dia 3: Mtskheta, o coração espiritual

Faça uma curta viagem até Mtskheta, a antiga capital e centro espiritual da Geórgia. Conheça a Catedral de Svetitskhoveli e o Mosteiro de Jvari, ambos Patrimônios Mundiais da UNESCO. O local oferece uma imersão na história do cristianismo no país.

Dia 4: Rumo às montanhas de Kazbegi

Siga pela espetacular Estrada Militar Georgiana em direção ao norte. O destino é a cidade de Stepantsminda, base para explorar a região de Kazbegi. A imagem icônica do local é a Igreja da Trindade de Gergeti, situada em uma colina com o imponente Monte Kazbek ao fundo.

Dia 5: Kakheti, a região do vinho

Viaje para o leste, em direção à principal região vinícola da Geórgia. Visite vinícolas familiares que ainda produzem vinho em ânforas de barro enterradas, uma técnica ancestral conhecida como qvevri. A cidade de Sighnaghi, conhecida como a “cidade do amor”, é uma parada obrigatória.

Dia 6: Uplistsikhe e Gori

Explore a antiga cidade de Uplistsikhe, um complexo de cavernas escavadas em rocha que já foi um importante centro religioso e político. No caminho, é possível fazer uma breve parada em Gori, cidade natal de Josef Stalin, onde um museu polêmico conta sua história.

Dia 7: Retorno e despedida

Use o último dia para voltar a Tbilisi. Aproveite para comprar lembranças no Mercado da Ponte Seca, onde se vende de tudo, desde antiguidades soviéticas a artesanato local, antes de seguir para o aeroporto.

Dicas para planejar sua viagem

Para aproveitar ao máximo a experiência, algumas informações são úteis. A melhor época para visitar a Geórgia é durante a primavera (abril a junho) e o outono (setembro e outubro), quando as temperaturas são amenas. A moeda local é o lari georgiano (GEL) e o inglês é falado nas áreas turísticas, facilitando a comunicação. Uma boa notícia para viajantes do Brasil é que não é necessário visto para estadias de até um ano no país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.