7 lugares no mundo que parecem Pandora, o planeta de Avatar; confira

O universo cinematográfico de “Avatar” reacendeu o fascínio por Pandora. O mundo criado pelo cineasta James Cameron, no entanto, não é pura ficção. Diversos lugares na Terra serviram de inspiração ou compartilham semelhanças impressionantes com os cenários exuberantes do planeta fictício, desde montanhas que parecem flutuar até florestas que brilham no escuro.

Para quem deseja experimentar um pouco da magia de Pandora sem sair do nosso planeta, existem destinos que transportam os visitantes para paisagens de outro mundo. Conheça sete lugares que parecem ter saído diretamente das telas do cinema.

Leia Mais

Parque Nacional da Floresta de Zhangjiajie, China

Este é talvez o local mais famoso associado a "Avatar". Os pilares de arenito quartzítico que se elevam em meio à névoa no parque inspiraram diretamente as "Montanhas Aleluia" de Pandora. Caminhar por suas pontes de vidro e trilhas suspensas oferece uma experiência imersiva e vertiginosa.

Cavernas de Waitomo, Nova Zelândia

As noites bioluminescentes de Pandora ganham vida no interior das cavernas de Waitomo. Milhares de larvas de um inseto endêmico, o Arachnocampa luminosa, brilham no teto escuro, criando um efeito de céu estrelado subterrâneo. Os passeios de barco pelo rio que corta a caverna são a principal atração.

Monte Roraima, Venezuela, Brasil e Guiana

Localizado na tríplice fronteira, este imponente monte de topo plano, conhecido como tepui, frequentemente envolto por nuvens, parece flutuar sobre a floresta amazônica, criando uma paisagem que remete às montanhas suspensas de Pandora.

Ilha de Socotra, Iêmen

Considerada um dos lugares mais alienígenas da Terra, a Ilha de Socotra abriga uma flora única. A árvore-sangue-de-dragão, com seu formato de guarda-chuva e seiva vermelha, parece pertencer a outro planeta, assemelhando-se à vegetação exótica e gigante de Pandora.

Baía Bioluminescente, Porto Rico

A Mosquito Bay, na ilha de Vieques, é considerada uma das baías bioluminescentes mais brilhantes do mundo. Microorganismos chamados dinoflagelados emitem uma luz azul-esverdeada quando a água é agitada. Nadar ou passear de caiaque à noite proporciona um espetáculo de luzes que lembra os rios sagrados dos Na'vi.

Salar de Uyuni, Bolívia

Durante a estação chuvosa, que geralmente ocorre entre dezembro e março, o maior deserto de sal do mundo se transforma em um espelho gigante. A fina camada de água sobre a planície salgada reflete o céu de forma tão perfeita que apaga a linha do horizonte, criando uma paisagem surreal e infinita.

Floresta de bambu de Arashiyama, Japão

Localizada em Kyoto, esta floresta proporciona uma experiência sensorial única. Os caules de bambu que se elevam a dezenas de metros de altura formam um corredor denso, filtrando a luz do sol e criando uma atmosfera serena e misteriosa, muito parecida com as florestas densas de Pandora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.